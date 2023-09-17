بورصة دبي للذهب أسهمت في تدفق الاستثمارات العالمية

قال داميان هيتش، الرئيس التنفيذي لـ((ساكسو بنك)) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن بورصة دبي للذهب والسلع ساهمت في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية. وأضاف ((هيتش)) في تصريحات لـ ((البيان)) إن هناك 1500 شركة أمريكية وعالمية متعددة الجنسية لديها مقرات في الإمارات، كما أنها ممر رئيسي لتدفقات العملات الأجنبية على مستوى العالم.

وذكر أن سوق العملات الأجنبية في الإمارات يخضع لتحولات سريعة، مما يوفر فرصة لكل من المستثمرين والتجار الخبراء لجني مكاسب كبيرة، حيث يتركز الضوء على الدرهم حجر الزاوية لهذه السوق المتطورة.

عوامل

وأشار الرئيس التنفيذي لـ((ساكسو بنك)) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى دور الإمارات في دفع سوق العملات العالمية من عدد من العوامل الرئيسية. وقال إن العامل الأول هو الأسعار العائمة والثابتة. ففي تداول العملات، هناك طريقتان لتحديد الأسعار: الأسعار العائمة والثابتة.

والسعر العائم هو العرض والطلب التقليدي، فكلما زاد الطلب على عملة، زادت قيمتها. أما الأسعار الثابتة فيتم تحديدها من قبل البنوك المركزية وتعرف أيضاً بالتثبيت. وبعد إدراج الدرهم، قام مصرف الإمارات المركزي بربط العملة بالدولار الأمريكي، وبالتالي يتم تثبيت قيمة الدولار الواحد بمقدار 3.67 دراهم بسبب الطبيعة الثابتة للعملة.

تضخم

وأضاف إن العامل الثاني هو التضخم. ففي الإمارات يبقى معدل التضخم منخفضاً خلال عام 2023، حيث تساعد الفروق والتوقعات المستقبلية على التنبؤ بحركة الأسعار، ويؤثر مدى التضخم في البلد عادة على قيمة عملته. وعموماً البلدان ذات التضخم المنخفض تكون لديها عملة أقوى من العملات الأجنبية الأخرى.

أسعار الفائدة

وأشار إلى أن العامل الثالث هو أسعار الفائدة، وقال: تعني أسعار الفائدة الأعلى عائداً أعلى على الاستثمار، مما يجذب مزيداً من الاستثمارات إلى تلك البلدان، ويزيد بالتالي من سعر الصرف. ولكن معدل الفائدة العالي في بلد ذي تضخم عالي يقلل تقريباً من الفوائد. لذا، بجانب معدلات التضخم، يجب مراقبة التغيرات في أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية عند تداول العملات في دبي.

الحساب الجاري

وأوضح أن العامل الرابع هو الحساب الجاري، وقال: ببساطة لو كان هناك فائض في الحساب الجاري فإن البلد ينفق أقل مما يكسب. ويؤدي ذلك إلى خفض التضخم الذي يزيد بدوره من قيمة العملة. ولتتبع حركات العملات، يجب مراقبة الحساب الجاري الذي يتم الإعلان عنه شهرياً.

تداول العملات

وقال إن هناك عوامل أخرى عدة يمكن أن تؤدي إلى تحركات في العملات. ولكن دائماً يجب أن تكون الأساسيات في مكانها من خلال تتبع العوامل المذكورة أعلاه. وأضاف: يتميز تداول العملات الأجنبية بالطبع بالرافعة المالية، وهي ممارسة أساسية تساهم في زيادة الأرباح والخسائر المحتملة لمراكز التداول.

وتتيح الرافعة المالية للمتداولين التحكم في مركز أكبر في السوق بكمية رأس مال أصغر نسبياً، مما يزيد من فرص الربح وتعرض المخاطر، بينما تقدم الرافعة المالية إمكانية تحقيق عوائد كبيرة، فإنها تتطلب أيضاً حذراً وإدارة للمخاطر، حيث إن الآلية نفسها التي يمكن أن تكبر الأرباح يمكن أيضاً أن تؤدي إلى خسائر كبيرة.

لذا، فإن فهماً شاملاً للرافعة المالية، واستراتيجيات التداول المنضبطة، وتقنيات تخفيف المخاطر ضروري للتنقل في تعقيدات تداول العملات واستغلال فرصها بينما تحمي نفسك من المخاطر الكامنة فيها.

وقال إن تقارير ((بلومبيرغ)) تشير إلى أن مساهمة الشرق الأوسط في السوق العالمية لصرف العملات تبلغ 8%.