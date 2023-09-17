«جميرا جولف استيت» تتصدر أفضل 5 مواقع خضراء للاستثمار العقاري بدبي

رصدت منصة ((رياليست)) للدراسات والاستشارات العقارية أفضل 5 مواقع خضراء للاستثمار العقاري في دبي.

وبحسب دراسة جديدة أجرتها ((رياليست))، التي تعتمد في دراساتها وأبحاثها على إمكانات الذكاء الاصطناعي في رصد البيانات العقارية وتحليلها، وتوقع آفاق نمو قطاع العقارات في مختلف الأسواق تم تحديد أفضل 5 مواقع خضراء للاستثمار العقاري بدبي تتصدرها منطقة جميرا جولف استيت- الجزء 2.

وحصلت منطقة جميرا جولف استيت- الجزء 2، على 82.5% في مدى قربها من المسطحات الخضراء ووصفت دراسة ((رياليست)) منطقة جميرا جولف استيت، بأنها المجتمع العمراني السكني الأكثر اخضراراً في دبي، إذ يمزج بين المساكن الفخمة وملاعب الجولف.

وأضافت المنصة أن ((جميرا جولف استيت)) تحظى بتقدير كبير من جانب لاعبي وعشاق الجولف من أنحاء العالم.

ونالت منطقة ((الثنيان- الجزء 4)) المركز الثاني بـ 80.7%. ووصفت الدراسة منطقة ((الثنيان)) بأنها مجتمع عمراني مزدهر يقع ضمن منطقة ((تلال الإمارات)).

وجاءت منطقة ((المرابع العربية)) في المركز الثالث بـ79.7%، ووصفتها الدراسة بأنها منطقة عمرانية كبيرة تقع ضمن مشروع ((دبي لاند)) السكني الفاخر، وتضم عدداً كبيراً من المنازل المُصمّمة على الطراز الريفي والفلل المخصصة لراغبي الحياة الأسرية الهادئة، ومُحاطة بمسطحات خضراء وارفة، وتقع بمعزل عن صخب المدينة. وجاءت منطقة ((ديما)) في المركز الرابع، بـ76.4%، فيما حلّت منطقة ((أم هرير- الجزء 4)) خامسة بـ71%.