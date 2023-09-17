التعاون الإماراتي الصيني محرك مهم للنمو العالمي

أكد بنك ((إتش إس بي سي)) أنه في ظل آفاق النمو الاقتصادي المستقبلية المشجعة الكبيرة في منطقة الخليج، فإن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين تعتبر محركاً مهماً للنمو الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن التعاون والشراكة بين البلدين تعيد صياغة طريق الحرير القديم ليناسب أولويات اليوم.

وبحسب البنك، فإنه في سياق النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته المنطقة خلال العام الماضي، يتوقع الخبراء الاقتصاديون لدى البنك نمواً في عام 2024 بأكثر من ضعف متوسط المعدل السنوي للسنوات الخمس السابقة، ويرى البنك أنه يمكن التركيز على ممر تجاري ثنائي بين الإمارات والصين لتأكيد حجم الإمكانات والفرص الهائلة التي يمكن تحقيقها)).

علاقات راسخة

وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لـ((البيان)): ((غالباً ما يظهر التاريخ أن بعض الفرص الاستثمارية الأكثر عمقاً تنشأ في أماكن تتمتع بعلاقات تجارية راسخة ودائمة ــ وخصوصاً مع تغير الزمن)).

وأضاف ((ويمكن أن تكون هذه الفترة محورية في التاريخ، حيث إن الدول التي تأسست على طول أحد أقدم ممرات التجارية في العالم (طريق الحرير) تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل المستقبل الصناعي الجديد)).

وأفاد موس: ((من المتوقع حدوث طفرة استثمارية تقدر بنحو 100 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2050 في مشاريع الطاقة والصناعة والعقارات في جميع أنحاء العالم كجزء من عملية التحول الاقتصادي العالمي نحو تحقيق هدف الحياد الكربوني، ومن المرجح أن يتم توظيف نحو نصف هذه الأموال للاستثمار في منطقتين فقط: وهما منطقة الشرق الأوسط الشرق وآسيا)).

نقطة محورية

وتابع موس: ((وهذا يجعل الاقتصادات الواقعة على طول طريق الحرير التجاري القديم ــ أي الدول التي شهدت 2000 عام من التجارة والاستثمار والعلاقات التجارية ــ نقطة محورية لما يعد أن يكون التحول الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي منذ فجر الثورة الصناعية)).

وقال موس إنه باعتبارنا أكبر بنك تجاري في العالم يتمتع بشبكة دولية تغطي 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتدفقات التجارية والمالية، فإن النشاط التجاري الذي ندعمه لعملائنا يشير بوضوح إلى أن المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات يستعدون لحدوث تغيير كبير في المستقبل.

وذكر موس أن الفرص تبدو واضحة عبر المنظور الاقتصادي في الأسواق التي ستلعب دوراً كبيراً في عملية التحول الاقتصادي المقبلة، وتمثل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموذجاً للفرص والإمكانات التي تخلقها برامج التنويع الاقتصادي الطموحة التي يقودها الاستثمار.

وقال موس ((بعد أن شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي أسرع وتيرة له خلال عقد من الزمن العام 2022، فإن الآفاق المستقبلية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تبدو مشجعة لدرجة أن خبراءنا الاقتصاديين يتوقعون نمواً في عام 2024 بأكثر من ضعف متوسط المعدل السنوي للسنوات الخمس السابقة)).

وأضاف موس ((ويمكننا في هذا السياق التركيز على ممر تجاري ثنائي بين الإمارات والصين لتأكيد حجم الإمكانات والفرص الهائلة التي يمكن تحقيقها)).

طموحات رئيسية

وذكر ((فعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، تطورت دولة الإمارات لتصبح واحدة من أكثر المراكز ازدحاماً في العالم للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية والطيران، ومركزاً للاستثمار العالمي، والتدفقات المالية، والتطوير العقاري، والسياحة)).

وفي الوقت نفسه، نجحت الصين في بناء نفسها لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فأصبحت عملاقاً في التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، ومطوراً خبيراً لمشاريع البنية التحتية، ورائدة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة على المستوى العالمي.

وأشار موس إلى أن حركة التجارة غير النفطية بين البلدين تسارعت إلى 72 مليار دولار عام 2022، أي بزيادة 18% عن عام 2021، في حين وصل إجمالي التبادلات التجارية إلى مستوى قياسي بلغ 99.3 مليار دولار، كما بلغ حجم التدفقات الاستثمارية الثنائية المجمعة 12 مليار دولار في عام 2021 مع ازدهار الفرص التجارية بين البلدين، لتمهد الطريق لفرص نمو هائلة في المستقبل.

وأكد موس أن تحقيق الطموحات الرئيسية لخطة رؤية ((نحن الإمارات 2031)) التي أطلقتها حكومة الإمارات سيؤدي إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارات بحلول عام 2031، وتوليد أكثر من 200 مليار دولار من الصادرات غير النفطية ورفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى أكثر من واحد تريليون دولار.

وفي الوقت نفسه، فإن برنامج D33 لحكومة دبي يعمل على تحسين حركة التجارة الخارجية مع آسيا، كجزء من مبادرة ممرات دبي الاقتصادية 2033، والذي يعتبر هدفاً رئيسياً.

وأضاف موس إن تحقيق طموحات برنامج ((اصنع في الإمارات)) ضمن إطار الاستراتيجية الصناعية ((عملية 300 مليار)) لدولة الإمارات والهادف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031 من 133 مليار درهم في عام 2021، فإن هذا سيؤدي إلى جعل مشاريع الطاقة النظيفة والابتكار الصناعي من العوامل الأساسية للتقدم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتابع ((وهذا يعني أيضاً أنه سواءً نظرنا إلى التجارة، أم الاستثمار، أم الأسواق المالية، أم الخدمات اللوجستية، أم البنية التحتية، أم الشحن، أم السياحة، أم الطيران، فإن الإمارات هي المكان الذي سيشهد فيه المستثمرون تجمعاً لرؤوس الأموال والمهارات والأفكار معاً واكتساب الزخم والنمو والازدهار)).

وأوضح موس ((أما المحادثات التي أجريناها مع عملائنا في الصين حول دولة الإمارات فهي تركز على إمكانات ممارسة الأعمال التجارية في مكان تمتد فيه هذه الطموحات الجريئة عبر طيف التنوع الاقتصادي، وبالتالي فإن فرص الاستثمار الكثيرة في القطاعات التحويلية وقطاع الطاقة تبدو كمثال واضح على ذلك)).

ديناميكية الطاقة المتجددة

وتعتبر الإمارات بالفعل واحدة من الدول الرائدة في العالم في مجال الطاقة المتجددة، حيث استثمرت نحو 50 مليار دولار في 70 دولة لإنشاء محطات لتوليد الطاقة المتجددة بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 11 جيجاوات، كما تعهدت باستثمار مبلغ مماثل في الداخل والخارج خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال موس ((لنفكر في الإمكانات التي يمكن أن تحققها دولة الإمارات، وهي واحدة من أكثر المستثمرين ديناميكية في العالم في مجال الطاقة المتجددة، عندما تقوم بتوسيع علاقاتها مع الصين، الرائدة عالمياً في مجال إنتاج الطاقة الشمسية)).

وهذه مجرد واحدة من السبل التي يمكن من خلالها الاستفادة من التحول العميق في الفرص الذي بشر به التحول إلى الحياد الكربوني بين الدول التي تتمتع بعلاقات تجارية قوية وتاريخية ــ وتجربة مشتركة في الابتكار الاقتصادي الرائد على مستوى العالم، والتنويع، والتنمية.

وأشار موس إلى أنه من منظور المناطق الجغرافية التي شهدت بعض التحولات الاقتصادية الهيكلية الأكثر أهمية في العالم خلال العقود الماضية ــ والتي من المرجح أن تحدث مرة أخرى على مدى العقود المقبلة، فإن الوقت الآن هو الوقت المناسب للاستثمار حتى يأتي التحول ويأخذ زمام المبادرة في تشكيل المنظور الصناعي الجديد.