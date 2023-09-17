المدن الذكية تستهدف تحقيق الاستدامة الحضرية

ترتبط المدن الذكية بمفاهيم الاستدامة الحضرية بشكل وثيق، حيث تعتمد على البيانات للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، بينما لا ينفصل تحقيق الاستدامة عن الحفاظ على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمعرفية للمدن، كما يعدُّ توظيف التكنولوجيا حجر الزاوية في التنمية الحضرية المستدامة في المستقبل.

وتهدف المدن الذكية إلى تحقيق الاستدامة الحضرية من خلال تحسين إدارة الطاقة والموارد والارتقاء بجودة الحياة في المدن. ويعد تعميم نموذج المدن الذكية وتحقيق الاستدامة الحضرية من أهم التحديات التي تواجه المدن في القرن الحادي والعشرين.

جودة الحياة

وتُعنى ابتكارات الاستدامة الحضرية والمدن الذكية بتطوير مدن مستدامة وذكية، تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة العمليات والخدمات الحضرية. وتشمل هذه الابتكارات استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والواقع المعزز وتقنية البلوك تشين، لتحسين النتائج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويغطي نطاق الابتكارات في الاستدامة الحضرية والمدن الذكية العديد من المجالات، مثل الطاقة الذكية، وجمع المخلفات القابلة لإعادة التدوير، وتحسين إمكانية الوصول للأشخاص وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتحويل القرى والمناطق الريفية النائية إلى قرى ومناطق ذكية.

وتعد المدن الذكية مناطق حضرية تستخدم مجموعة من التقنيات الرقمية من أجل إثراء حياة السكان، وتحسين البنية التحتية، وتحديث الخدمات الحكومية، وتعزيز إمكانية الوصول، وتحفيز الاستدامة، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.

وتسهم المدن الذكية في توفير بيئات حضرية آمنة ومستدامة ومزدهرة، وتحسين الأمن والسلامة بالاعتماد على التكنولوجيا والبيانات لمراقبة الشوارع والمركبات، والتعرف على وجوه الأفراد، وتحسين الاستجابة للحالات الطارئة.

كما تساعد المدن الذكية في دفع عجلة الاستدامة من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات الحضرية وجودة الهواء والمياه، وآليات معالجة النفايات. كما تضطلع المدن الذكية بدور في تعزيز الازدهار وزيادة زخم سوق العمل وقطاعات التعليم والمعرفة والترفيه والحياة الاجتماعية، وتسهم هذه المدن بشكل ملموس في الاستجابة لتحديات خفض الانبعاثات الكربونية، والحد من وطأة التغير المناخي.

بيئات مستدامة

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تسارع وتيرة تبني ابتكارات المدن الذكية، حيث تعمل العديد من دول المنطقة على تطوير مفاهيم المدن الذكية في إطار مبادرات حكومية تستهدف التحول إلى المدن الذكية في مختلف مجالات الخدمات.

وتشير التقارير إلى تزايد المدن الذكية في الدول العربية، حيث تقود الإمارات هذا التوجه الاستراتيجي من خلال مدينة مصدر وعمليات شركة ((بيئة)) ونظام هايبرلوب بين أبوظبي ودبي. وتبرز أيضاً مدينة نيوم في المملكة العربية السعودية، إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة في جمهورية مصر العربية.

وبحلول عام 2050، سيعيش نحو سبعة من كل عشرة أشخاص في المدن، التي تمثل بدورها أكثر من 70% من انبعاثات الكربون في العالم، و60 إلى 80% من استهلاك الطاقة؛ وبالتالي سيتنامى دور المدن الذكية مستقبلاً كبيئات مستدامة تعزز كفاءة استهلاك الطاقة وإدارة النفايات، وتحسن الإسكان والرعاية الصحية والسلامة، وترتقي بجودة الهواء.

وفي هذا الصدد، تبرز مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة باعتبارها جهة مؤثرة في تمكين الأجيال المستقبلية وتعزيز دورها في مجال الاستدامة، ورفدها بالسبل التي تمكنها من ابتكار حلول مستدامة، عبر دفع عجلة التنمية المعرفية وتطور العمل البحثي في الوطن العربي.

كما تلتزم المؤسسة ببناء مجتمعات قائمة على المعرفة عبر دعم مشاريع البحث والأنشطة والمبادرات الرامية لتحقيق الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وترفد المؤسسة جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الاستدامة من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات رائدة، مدفوعة بإرادة راسخة للحفاظ على البيئة والموروث المعرفي الغني لدولة الإمارات.

وتحرص المؤسسة على إيلاء أهمية كبيرة للتعليم المستدام، إذ تؤدي دوراً مهماً على هذا الصعيد من خلال غرس قيم الاستدامة في نفوس الأجيال الناشئة وتنمي فيهم الحس البيئي، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في تحسين البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وتنظيم ورش عمل وندوات تفاعلية حول هذه القضايا.