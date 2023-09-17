دبي وجهة الشركات المليارية الهندية

رسخت دبي مكانتها وجهة للشركات المليارية الهندية بفضل مقوماتها الواعدة وبنيتها الأساسية والتحتية المتقدمة.

وتدفق العديد من شركات اليونيكورن (الهندية) للعمل في دبي وأطلقت أعمالاً تجارية، فيما يتم العمل على استقطاب المزيد من هذه الشركات. و((اليونيكورن)) هي الشركة الناشئة المملوكة للقطاع الخاص التي يتخطى رأسمالها مليار دولار.

وأكد هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تعمل على تعزيز الإمارة مركزاً مالياً وابتكارياً وأن الخطة تتمثل في إنشاء 30 شركة مليارية ((يونيكورن)) في دبي خلال 10 سنوات، مشدداً على أن دبي تتطلع لجذب شركات التكنولوجيا الهندية، والشركات الناشئة، والعمل معها.

أوضح أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تسعى لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، من 400 مليار درهم إلى 800 مليار درهم، حيث إنها ((تعد أجندة لمضاعفة معدل النمو مقارنة بالطريقة التي ننمو بها تاريخياً)).

وقال هادي بدري ((إن التركيز في المستقبل سيكون أكثر على الإنتاجية، ونرغب في مساهمة 8 قطاعات بأكثر من 5% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، إذ إنه تاريخياً جاء النمو من قطاعين أو 3 قطاعات فقط، ونريد توسيع هذا المجال بشكل جاد)).

وأشار إلى تعدد الحوافز التي تُقدم لرعاية الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا من الهند، حيث تقدم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي خدمة ((كونسيرج))، ((حيث نقدم الدعم للشركات التي ترغب في القدوم إلى دبي وتأسيس أعمالها، ونقوم بترتيب تراخيصهم وتأشيراتهم، وخصوصاً التأشيرات طويلة الأجل التي تسمح لهم بإحضار مديريهم التنفيذيين إلى دبي وقضاء بعض الوقت)).

وأضاف أنه في حالة رغبة المستثمر في إطلاق أعماله في دبي، يجري العمل على مساعدته في إنشاء حساباته المصرفية، والعثور على مكاتب ومساحات سكنية وحتى أفضل المدارس لأطفاله وأطفال كوادره التنفيذية.

دبي تستقطب المزيد من الشركات المليارية الهندية