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178 % قفزة استثمارات الأجانب في «سوق دبي»

9/17/2023 7:22:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عزز سوق دبي المالي جاذبيته بالنسبة للمستثمرين الأجانب غير العرب بفضل تنوع المنتجات وتعدد الخيارات أمام المستثمرين وفرص الربحية القوية بدعم أداء الشركات القوي وآفاق النمو الواعدة لاقتصاد الإمارة.

وقفز صافي استثمارات الأجانب 178 % إلى 621.3 مليون درهم منذ بداية سبتمبر الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي وبلغ صافي استثمارات الأجانب غير العرب 223.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من الشهر الماضي. وبحسب بيانات ((سوق دبي)) جاء الارتفاع الكبير في استثمارات هذه الشريحة في سوق دبي المالي نتيجة عمليات شراء خلال تلك الفترة بقيمة 3.03 مليارات درهم مقابل عمليات بيع بـ نحو 2.4 مليار درهم.

وانضم إلى قائمة المشترين في تلك الفترة، المستثمرون العرب بصافي مشتريات بلغ 14.2 مليون درهم بعد تنفيذ عمليات شراء بقيمة 205.8 ملايين درهم .

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