178 % قفزة استثمارات الأجانب في «سوق دبي»

178 % قفزة استثمارات الأجانب في «سوق دبي»
التاريخ
9/17/2023 7:22:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
عزز سوق دبي المالي جاذبيته بالنسبة للمستثمرين الأجانب غير العرب بفضل تنوع المنتجات وتعدد الخيارات أمام المستثمرين وفرص الربحية القوية بدعم أداء الشركات القوي وآفاق النمو الواعدة لاقتصاد الإمارة.
وقفز صافي استثمارات الأجانب 178 % إلى 621.3 مليون درهم منذ بداية سبتمبر الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي وبلغ صافي استثمارات الأجانب غير العرب 223.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من الشهر الماضي. وبحسب بيانات ((سوق دبي)) جاء الارتفاع الكبير في استثمارات هذه الشريحة في سوق دبي المالي نتيجة عمليات شراء خلال تلك الفترة بقيمة 3.03 مليارات درهم مقابل عمليات بيع بـ نحو 2.4 مليار درهم.
وانضم إلى قائمة المشترين في تلك الفترة، المستثمرون العرب بصافي مشتريات بلغ 14.2 مليون درهم بعد تنفيذ عمليات شراء بقيمة 205.8 ملايين درهم .
MENAFN17092023000110011019ID1107085711
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.