الإمارات سادس أكثر الدول جاذبية للوافدين

تبوأت الإمارات المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر((أكثر الدول جاذبية للوافدين))، الصادر عن ((سي إي أو وورلد)) ويرصد أكثر دول العالم جاذبية للوافدين الدوليين. وأوضحت المجلة الأمريكية في التقرير المرفق بنتائج المؤشر أن الدول التي في مقدمة المؤشر، ومنها الإمارات، تتمتع بمزيج من سياسات تتيح للوافدين سهولة الوصول والعيش، وسيادة حالة من القبول الاجتماعي، وتوفير بيئة صديقة للوافدين.

وأوضح التقرير أن السياسات الصديقة للوافدين تتضمن التسهيلات القانونية وسرعة استصدار تصاريح العمل، فضلاً عن إتاحة الحق في الإقامة الدائمة في بعض الدول.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب الولايات المتحدة بعدد 50.64 مليون وافد وبفارق كبير، جاءت ألمانيا في المركز الثاني، بعدد 15.7 مليون وافد، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بـ13454842 وافداً، فيما حلّت روسيا رابعة بـ11636911 وافداً، وكان المركز الخامس من نصيب المملكة المتحدة بـ9359587 وافداً. وبلغ عدد الوافدين في الإمارات وفقاً للمؤشر 8.7 ملايين وافد، ونالت فرنسا المركز السابع بعدد 8.5 ملايين وافد، وكندا نالت المركز الثامن بعدد 8.05 ملايين وافد، وجاءت أستراليا في المركز التاسع، بينما حلت إسبانيا في المرتبة العاشرة.