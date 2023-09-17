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«جينيريس»: دبي جوهرة الشرق الأوسط

9/17/2023 7:22:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصفت ((جينيريس جلوبال))، دبي بأنها جوهرة الشرق الأوسط التي برزت خلال السنوات الأخيرة كمركز تجاري عالمي يستقطب روّاد الأعمال والمستثمرين من أنحاء العالم، ويُطلق العنان لفرص التجارة الدولية كي يستفيدوا منها.

وأوضحت الشركة الأمريكية التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، والمتخصصة في الاستشارات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات والأعمال التجارية الجديدة، في تقرير أمس عن دبي، تعدد الفرص التي تتيحها الإمارة لروّاد الأعمال والمستثمرين لتأسيس أعمالهم التجارية الجديدة بها.

واستعرض التقرير المميزات التي تتمتع بها دبي، والتي تجعل منها الوجهة الأفضل إقليمياً وواحدة من ضمن الأفضل عالمياً لتأسيس الأعمال التجارية موضحاً أن المميزات تشمل موقع الإمارة الاستراتيجي الذي يُعد بمثابة نقطة التقاء بين قارات العالم القديم، آسيا، أفريقيا، وأوروبا، والذي يمنحها مكانة البوابة المثالية للتجارة الدولية.

وأوضحت ((جينيريس جلوبال))، أن دبي تقع في قلب ممرات التجارة العالمية، ما يجعلها تتيح للمستثمرين فرصة الوصول إلى عددٍ من أسرع الأسواق العالمية نمواً، لافتةً إلى أن مكانة دبي أيضاً كمركز عالمي لإعادة الشحن جعل منها نقطة محورية للشركات المتطلعة للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وما بعدها.

وتطرق التقرير إلى ميزة دبي الثانية، وهي ما تمتلكه من بنية تحتية ذات طراز عالمي، ومنها مطاراتها العصرية، شبكة طرقها الممتدة، موانئها ذات الحداثة الفائقة، ومنها على سبيل المثال ((ميناء جبل علي))، والذي يُعد واحداً من أكبر موانئ الحاويات على مستوى العالم ويساعد في تيسير حركة التجارة إلى أكثر من 140 ميناء حول العالم، وأخيراً، أنظمة الاتصالات المتقدمة في دبي.

وأشار إلى ميزة أخرى تتمتع بها دبي، وهي السياسات الصديقة للأعمال التي تنتهجها الإمارة، واختتم بالميزة الرابعة، وهي اقتصاد دبي القوي وفرص نموه المستقبلي الزاهرة.

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