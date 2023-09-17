سياسات مالية متوازنة تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة

تعد الميزانية العامة للاتحاد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية بالإمارات، كما تلعب دوراً محورياً ومتوازناً في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك تخضع لمراجعات شاملة ومستمرة بهدف مواكبة كافة المتغيرات العالمية وبما يعزز من تنافسية الدولة عالمياً.

وتحرص الميزانية الاتحادية على تلبية أولويات الحكومة في توفير العيش الكريم والرخاء لأبناء الوطن وكافة شعب دولة الإمارات، كما تضع أسساً راسخة لمنظومة العمل الحكومي، للسير بخطى متسارعة نحو تعزيز التنمية المستدامة.

ونجحت وزارة المالية خلال العام المالي 2022 في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال إطلاق وتنفيذ المشاريع والخطط والمبادرات الاستباقية والنوعية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لدولة الإمارات، كما حققت نتائج متميزة في كل محاور الأداء الاستراتيجي، مما ساهم في تطوير منظومة العمل المالي والارتقاء بأداء الحكومة الاتحادية، وتعزيز كفاءة الإجراءات الحكومية. وتلعب الوزارة كذلك دوراً مؤثراً في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية.

إنجازات

وكشف التقرير السنوي لعام 2022 عن تحقيق وزارة المالية مجموعة من الإنجازات المهمة؛ منها اعتماد الميزانية العامة للاتحاد 2023 - 2026 بما يدعم التنمية المستدامة ضمن مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وكذلك المشاركة الناجحة في الاجتماعات الدولية مثل اجتماعات مجموعة العشرين والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى عملها على تأسيس نظام ضريبة الشركات في الدولة، فضلاً عن إطلاقها للسندات الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي.

ومن بين نجاحات الوزارة انتخاب معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، رئيساً للجنة التنمية ضمن المنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، وذلك تثميناً لجهود الإمارات ومساهماتها القيمة في دفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم. وتعمل اللجنة على مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام العالمي شاملة لدور صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مبادرات التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر والبيئة، والتجارة والسياسات المنظمة للقطاع، ومواجهة الأزمات المستقبلية والفقر والقضايا الأخرى المتعلقة بالتنمية.

وتلتزم وزارة المالية بتنفيذ مستهدفات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، حيث حرصت على تزويد المتعاملين من الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية بخدمات استباقية، وذلك اعتماداً على مبدئي التركيز على المتعامل والكفاءة الحكومية، لرفع تنافسية الدولة في مجال تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون الحكومة الأفضل على مستوى العالم في الخدمات الحكومية، ومؤشرات الثقة والكفاءة، وذلك من خلال التركيز على تقديم خدمات رقمية متطورة، وتعزيز كفاءتها وفعاليتها وأتمتتها بالكامل لتصل إلى كل المتعاملين في أي مكان وعلى مدار الساعة.

وكان لوزارة المالية مشاركة ناجحة في القمة العالمية للحكومات 2022، حيث التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ، عدداً من القادة والمسؤولين الدوليين لترسيخ التعاون وترسيخ آفاق الشراكة الاستراتيجية. وشارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في مجموعة من الجلسات وعقد سلسلة من الاجتماعات مع وزراء المالية وقادة المنظمات المالية الإقليمية والدولية، والتي ركزت على محاور رئيسية مهمة تتعلق بالنمو والوضع الاقتصادي العالمي.

ونظمت وزارة المالية كشريك استراتيجي للقمة العالمية للحكومات مجموعة من الجلسات الحوارية التي أسهمت في إلقاء الضوء على دور الحكومات ومنظومة العمل المالي في بناء نموذج اقتصادي رائد يسهم في إحداث تأثيرات إيجابية على حياة المجتمعات في جميع أنحاء العالم من خلال الاستفادة من أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

ارتفاع قياسي

ورصدت وزارة المالية من خلال تقريرها السنوي لعام 2022، ارتفاعاً قياسياً في الإيرادات الحكومية، واستكمال مشروع دراسة هياكل رسوم الخدمات في جميع الوزارات والجهات الاتحادية، بهدف المساهمة في تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد ودعم مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.