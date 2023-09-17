مكتوم بن محمد: الإمارات تحقق إنجازاً استثنائياً في مؤشرات الأداء المالي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن الأداء المالي القوي الذي حققته الإمارات في كل المستويات، وتنوع الإيرادات الحكومية، يعكسان انضباط السياسة المالية، حيث سجلت الميزانية فائضاً في عام 2022، وكذلك نمواً في الإيرادات على أساس سنوي بـ 31.8 %، فيما بلغت نسبة نمو النفقات 6.1 %، لتبلغ 427.12 مليار درهم.

إشادة

وأشاد سموه بجهود فريق عمل وزارة المالية في دعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة، لافتاً إلى أن السياسة المالية ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ بيئة الأعمال التنافسية ما أثمر عن إدراج الإمارات في قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال 2022.

وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»: «حققت دولة الإمارات إنجازاً استثنائياً في مؤشرات الأداء المالي المجمع على كل المستويات في 2022 شمل تنوعاً في إيرادات الدولة ونمواً قياسياً فيها على أساس سنوي بـ 31.8%، فيما بلغت نسبة نمو النفقات 6.1 % لتصل إلى 427.12 مليار درهم، ونمواً بـ 94.5 % في صافي اقتناء الأصول غير المالية».

وأضاف سموه: «مستمرون في تحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة عبر تبني السياسات المالية الرائدة ومواصلة العمل على تنفيذ المشاريع التحولية والاستراتيجية وبناء عوازل مالية لمواجهة التقلبات العالمية المستقبلية، لنحقق الريادة المالية المستدامة للإمارات».

تخطيط متوازن

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: تسعى حكومة الإمارات من خلال التخطيط المالي المتوازن، إلى تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، إضافة إلى توظيف الإصلاحات المالية لتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية. كما تسعى الحكومة إلى رفع مستوى فعالية الإنفاق، وذلك بمواكبة التطورات المؤسسية، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات، حيث أسفر تطبيق الحكومة لرؤية القيادة الرشيدة، عن تعافي الاقتصاد الوطني، وعودته إلى مسار النمو الطبيعي في أعقاب الجائحة، الأمر الذي يملأنا بالثقة، ويحفزنا على بذل مزيد من الجهود لتحقيق النمو المستدام.

ضبط النفقات

وارتفعت النفقات بشكل معتدل خلال 2022، بزيادة تقارب 24.74 مليار درهم عن عام 2021، وذلك نتيجة التزام الحكومة بضبط النفقات وتعزيز العوازل المالية، والتركيز على الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية، بما يخدم رؤية الدولة ويحقق النمو الشامل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يعزز توجهاتها نحو توظيف السياسات المالية لمواجهة آثار التغير المناخي.

الأصول غير المالية

ومن أهم البنود التي تعكس توجهات سياسة الإنفاق الحكومي في الدولة، هو تضاعف صافي اقتناء الأصول غير المالية، حيث حقق خلال عام 2022 نسبة نمو تقدر بـ 94.5 % مقارنة بعام 2021، وهو ما يعكس دور هذه الأصول في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ودعم طموح القيادة الرشيدة بوضع الاقتصاد الإماراتي على قائمة أفضل اقتصادات العالم، إضافة إلى إسهامها في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتخفيف تأثر الإيرادات الحكومية والاقتصاد المحلي بتقلبات سعر النفط.

قفزة نوعية

وحققت الإمارات فائضاً في رصيد المالية العامة الكلي، حيث سجلت الميزانية فائضاً في 2022، وبذلك حقق هذا المؤشر نمواً، ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى القفزة النوعية التي حققتها الإيرادات الحكومية، مدعومة بقوة النشاط الاقتصادي المحلي.

وعلى الرغم من زيادة الإيرادات، إلا أن الدولة حافظت على سياسة إنفاق رشيدة، حيث سيسمح هذا الفائض بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة، كما تواصل الحكومة تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وذلك بالاستثمار الهادف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم الخدمات بأعلى جودة ممكنة، وتوفير أقصى درجات الرفاه الاجتماعي للمواطنين، ولكل من يقيم على أرض الإمارات.

إيرادات

وحسب تحليل الأداء المالي الحكومي لدولة الإمارات للسنة المالية 2022، ارتفعت الإيرادات الضريبية في 2022، الأمر الذي يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي في الدولة، إضافة إلى نتائج تبسيط ورقمنة الإجراءات الضريبية، بما له من أثر في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي. كما كان لتكثيف حملات التوعية الضريبية أثر ملموس على وعي المكلفين بالتسهيلات والخدمات المقدمة، مما أسهم في تعزيز الامتثال وزيادة الكفاءة.

إيرادات أخرى

من جانب آخر، حققت الإيرادات الأخرى ارتفاعاً قدره 19.33 مليار درهم، في عام 2022، مما يعكس استقرار الاقتصاد المحلي. أما بالنسبة للمساهمات الاجتماعية، فقد ارتفعت من 13.55 مليار درهم في 2021، إلى 14.92 ملياراً في 2022، للإسهام في تحقيق رؤية الآباء المؤسسين في بناء الإنسان الإماراتي القادر على دفع عجلة النمو نحو آفاق جديدة، لما فيه رفعة الوطن وازدهاره.

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