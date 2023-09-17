Monday, 18 September 2023 02:59 GMT

استعراض تجربة البحرين في الإجراءات الاستباقية لـحماية الـطفل أمـام مـنتدى الأسـرة الـخليجية

9/17/2023 7:19:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الأسرة‭ ‬الخليجية‭ ‬المعاصرة‭ ‬بين‭ ‬التحديات‭ ‬والتطلعات‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬نظمته‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬يوم‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية‭ ‬الموافق‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬أبرز‭ ‬الشخصيات‭ ‬والخبراء‭ ‬والمهتمين‭ ‬بشؤون‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخليجي‭.‬

ويهدف‭ ‬المنتدى‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أنظمة‭ ‬حماية‭ ‬الأسرة،‭ ‬بما‭ ‬يعزّز‭ ‬تماسكها‭ ‬وترابط‭ ‬أفرادها،‭ ‬وبلورة‭ ‬رؤية‭ ‬خليجية‭ ‬مستقبلية‭ ‬لدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬الموجهة‭ ‬لمعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬والمشكلات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬القطاعات‭ ‬المهنية‭ ‬لأفضل‭ ‬التجارب‭ ‬الموجهة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة،‭ ‬واقتراح‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬يراعي‭ ‬خصوصية‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬احتياجًا‭ ‬في‭ ‬الأسرة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬سبل‭ ‬الرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬والإدماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الخروج‭ ‬بتوصيات‭ ‬عملية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬نقل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬واقع‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية‭.‬

واستعرضت‭ ‬أخصائية‭ ‬العلاج‭ ‬النفسي‭ ‬بمركز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬رجاء‭ ‬عيسى‭ ‬العجمي،‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها،‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاستباقية‭ ‬لحماية‭ ‬الطفل،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬الثالثة‭ ‬لليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والسياسات‭ ‬لحماية‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تحديث‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬المعنية‭ ‬بحماية‭ ‬الطفل،‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬شكل‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬جديدة‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬المسيرة‭ ‬الحقوقية‭ ‬والتنموية‭ ‬المتواصلة‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬شاركت‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬تنمية‭ ‬الأسرة‭ ‬بالوزارة‭ ‬الأستاذة‭ ‬مريم‭ ‬حسن‭ ‬يوسف،‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬الحوارية‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬اقتصاد‭ ‬الأسرة‭ ‬وأثره‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تماسك‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية‮»‬،‭ ‬وتطرقت‭ ‬خلال‭ ‬ورقة‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬قيد‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج،‭ ‬وأهدافه‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬التمكين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للأفراد‭ ‬والأسر‭ ‬البحرينية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬المزايا‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬البرنامج‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بإطار‭ ‬قانوني‭ ‬ودون‭ ‬رسوم‭ ‬تسجيل،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬التخصصية‭ ‬التطويرية‭ ‬لصقل‭ ‬المهارات‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬ومروراً‭ ‬بالمشاركة‭ ‬المجانية‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬ووصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تسويق‭ ‬المنتجات‭ ‬محلياً‭ ‬وعالميا‭.‬

كلمات دالة

MENAFN17092023000055011008ID1107085700

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث