استعراض تجربة البحرين في الإجراءات الاستباقية لـحماية الـطفل أمـام مـنتدى الأسـرة الـخليجية

ويهدف‭ ‬المنتدى‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أنظمة‭ ‬حماية‭ ‬الأسرة،‭ ‬بما‭ ‬يعزّز‭ ‬تماسكها‭ ‬وترابط‭ ‬أفرادها،‭ ‬وبلورة‭ ‬رؤية‭ ‬خليجية‭ ‬مستقبلية‭ ‬لدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬الموجهة‭ ‬لمعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬والمشكلات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬القطاعات‭ ‬المهنية‭ ‬لأفضل‭ ‬التجارب‭ ‬الموجهة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة،‭ ‬واقتراح‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬يراعي‭ ‬خصوصية‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬احتياجًا‭ ‬في‭ ‬الأسرة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬سبل‭ ‬الرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬والإدماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الخروج‭ ‬بتوصيات‭ ‬عملية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬نقل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬واقع‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية‭.‬

واستعرضت‭ ‬أخصائية‭ ‬العلاج‭ ‬النفسي‭ ‬بمركز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬رجاء‭ ‬عيسى‭ ‬العجمي،‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها،‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاستباقية‭ ‬لحماية‭ ‬الطفل،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬الثالثة‭ ‬لليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والسياسات‭ ‬لحماية‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تحديث‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬المعنية‭ ‬بحماية‭ ‬الطفل،‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬شكل‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬جديدة‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬المسيرة‭ ‬الحقوقية‭ ‬والتنموية‭ ‬المتواصلة‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬شاركت‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬تنمية‭ ‬الأسرة‭ ‬بالوزارة‭ ‬الأستاذة‭ ‬مريم‭ ‬حسن‭ ‬يوسف،‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬الحوارية‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬اقتصاد‭ ‬الأسرة‭ ‬وأثره‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تماسك‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية‮»‬،‭ ‬وتطرقت‭ ‬خلال‭ ‬ورقة‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬قيد‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج،‭ ‬وأهدافه‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬التمكين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للأفراد‭ ‬والأسر‭ ‬البحرينية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬المزايا‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬البرنامج‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بإطار‭ ‬قانوني‭ ‬ودون‭ ‬رسوم‭ ‬تسجيل،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬التخصصية‭ ‬التطويرية‭ ‬لصقل‭ ‬المهارات‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬ومروراً‭ ‬بالمشاركة‭ ‬المجانية‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬ووصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تسويق‭ ‬المنتجات‭ ‬محلياً‭ ‬وعالميا‭.‬