ختام دورتي ((التحليل الجنائي)) و((التحقيقات المتقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي))

ختام دورتي ((التحليل الجنائي)) و((التحقيقات المتقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي))
التاريخ
9/17/2023 7:19:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد العميد محمد عبدالله الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب، حفل ختام دورة التحليل الجنائي ودورة التحقيقات المتقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واللتين نظمتهما إدارة التدريب لعدد من منتسبي وزارة الداخلية.
وبهذه المناسبة، أكد العميد محمد الحرم أن الدورتين تهدفان إلى تطوير المهارات وتبادل الخبرات الأمنية سعياً للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة لتطوير الكوادر البشرية، معرباً عن شكره وتقديره لممثلي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وللقائمين على تنظيم هذه الدورة على اهتمامهم وسعيهم إلى تطوير القدرات ورفع الكفاءات بما يسهم في زيادة فاعلية الأداء لمنسوبي الأجهزة الأمنية.
وتضمنت الدورتان، برامج ومواضيع من شأنها صقل مهارات المشاركين وإكسابهم قدرات جديدة تؤهلهم لخوض تجارب واقع العمل.
وفي ختام الحفل، قام العميد محمد عبدالله الحرم بتكريم المشاركين في الدورتين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية. كلمات دالة
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