ختام دورتي ((التحليل الجنائي)) و((التحقيقات المتقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي))

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬الحرم‭ ‬أن‭ ‬الدورتين‭ ‬تهدفان‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الأمنية‭ ‬سعياً‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬والكفاءة‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لممثلي‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للشرطة‭ ‬الجنائية‭ (‬الإنتربول‭) ‬وسفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ومكتب‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وللقائمين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬على‭ ‬اهتمامهم‭ ‬وسعيهم‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬القدرات‭ ‬ورفع‭ ‬الكفاءات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬فاعلية‭ ‬الأداء‭ ‬لمنسوبي‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭.‬

وتضمنت‭ ‬الدورتان،‭ ‬برامج‭ ‬ومواضيع‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬المشاركين‭ ‬وإكسابهم‭ ‬قدرات‭ ‬جديدة‭ ‬تؤهلهم‭ ‬لخوض‭ ‬تجارب‭ ‬واقع‭ ‬العمل‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحفل،‭ ‬قام‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الحرم‭ ‬بتكريم‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورتين،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭.‬