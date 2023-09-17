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ختام دورتي ((التحليل الجنائي)) و((التحقيقات المتقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي))

9/17/2023 7:19:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الحرم‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬العمليات‭ ‬والتدريب،‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬دورة‭ ‬التحليل‭ ‬الجنائي‭ ‬ودورة‭ ‬التحقيقات‭ ‬المتقدمة‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬واللتين‭ ‬نظمتهما‭ ‬إدارة‭ ‬التدريب‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬الحرم‭ ‬أن‭ ‬الدورتين‭ ‬تهدفان‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الأمنية‭ ‬سعياً‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬والكفاءة‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لممثلي‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للشرطة‭ ‬الجنائية‭ (‬الإنتربول‭) ‬وسفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ومكتب‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وللقائمين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬على‭ ‬اهتمامهم‭ ‬وسعيهم‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬القدرات‭ ‬ورفع‭ ‬الكفاءات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬فاعلية‭ ‬الأداء‭ ‬لمنسوبي‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭.‬

وتضمنت‭ ‬الدورتان،‭ ‬برامج‭ ‬ومواضيع‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬المشاركين‭ ‬وإكسابهم‭ ‬قدرات‭ ‬جديدة‭ ‬تؤهلهم‭ ‬لخوض‭ ‬تجارب‭ ‬واقع‭ ‬العمل‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحفل،‭ ‬قام‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الحرم‭ ‬بتكريم‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورتين،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭.‬

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