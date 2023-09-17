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4 طلاب يفوزون بجائزة ((المربي الأستاذ أحمد العمران للطالب المتفوق))

9/17/2023 7:19:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نال‭ ‬أربعة‭ ‬طلاب‭ ‬خريجي‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬للسنة‭ ‬الراسية‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬جائزة‭ ‬المربي‭ ‬الأستاذ‭ ‬أحمد‭ ‬العمران‭ ‬للطالب‭ ‬المتفوق،‭ ‬والجائزة‭ ‬مكررة‭ ‬لهذه‭ ‬السنة‭ ‬الدراسية‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الطلبة‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬المعدل‭ ‬التراكمي‭ ‬99‭.‬8‭% ‬وهم‭: ‬

زينب‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ - ‬مدرسة‭ ‬سار‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬الأولى

زينب‭ ‬هاني‭ ‬ميرزا‭ - ‬مدرسة‭ ‬سار‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭
‬الأولى‭ ‬مكرر

لطفي‭ ‬سعيد‭ ‬لطفي‭ - ‬مدرسة‭ ‬الهداية‭ ‬الخليفية‭ ‬للبنين‭ ‬الأول‭ ‬مكرر

ملاك‭ ‬باسل‭ ‬إبراهيم‭ - ‬مدرسة‭ ‬سار‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭
‬الأولى‭ ‬مكرر

وتَقدم‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬المربي‭ ‬الأستاذ‭ ‬أحمد‭ ‬العمران‭ ‬للطالب‭ ‬المتفوق‮»‬‭ ‬سنوياً‭ ‬إلى‭ ‬الطالب‭ ‬الحائز‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬طلبة‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬ضمن‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬والجائزة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬درع‭ ‬تذكاري‭ ‬وجائزة‭ ‬مالية‭ ‬باسم‭ ‬الطالب‭ ‬المتفوق،‭ ‬وهي‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬عائلة‭ ‬المرحوم‭ ‬الأستاذ‭ ‬أحمد‭ ‬العمران‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬ظافر‭ ‬والدكتورة‭ ‬هالة‭ ‬والمهندس‭ ‬مازن‭ ‬أحمد‭ ‬العمران،‭ ‬وتحمل‭ ‬الجائزة‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬العلم‭ ‬نور‮»‬،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬السنة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشر‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬الجائزة‭ ‬للطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬المكرمين‭. ‬ولقد‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬الجائزة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬بحضور‭ ‬سهى‭ ‬صالح‭
‬حمادة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس‭ ‬والأستاذ‭ ‬إبراهيم‭ ‬علي‭ ‬ال‭ ‬بورشيد‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتعليم‭ ‬وأبناء‭ ‬الأستاذ‭ ‬أحمد‭ ‬العمران‭ ‬والأستاذ‭ ‬أحمد‭ ‬ظافر‭ ‬أحمد‭ ‬العمران‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬والده‭
‬والدكتور‭ ‬علي‭ ‬سلمان‭ ‬زهير‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬التعليمية‭ ‬المنطقة‭ ‬الأولى‭ ‬والأستاذة‭ ‬أمل‭ ‬عبدالله‭ ‬الكعبي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬التعليمية‭ ‬المنطقة‭ ‬الرابعة‭
‬والأستاذ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بني‭ ‬حماد‭ ‬مدير‭ ‬مدرسة‭ ‬الهداية‭ ‬الخليفية‭ ‬والأستاذة‭ ‬هاشمية‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬شرف‭ ‬مديرة‭
‬مدرسة‭ ‬سار‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬وعائلات‭ ‬الطلبة‭ ‬المكرمين‭.‬

ولقد‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬كتيَب‭ ‬أعد‭ ‬خصيصاً‭ ‬لهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬مربي‭ ‬الأجيال‮»‬‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬عامة‭ ‬عن‭ ‬الأستاذ‭ ‬أحمد‭ ‬العمران‭ ‬لتعريف‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬بالشخصية‭ ‬وراء‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬ولتوفير‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬للمهتمين‭ ‬بذلك‭. ‬والهدف‭ ‬من‭ ‬الجائزة‭ ‬هو‭ ‬تحفيز‭ ‬وتشجيع‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬التفوق‭ ‬العلمي‭ ‬تخليداً‭ ‬لذكرى‭ ‬المربي‭ ‬الأستاذ‭ ‬أحمد‭ ‬العمران،‭ ‬الذي‭ ‬أسس‭ ‬قاعدة‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وأحب‭ ‬العلم‭ ‬وبذل‭ ‬جهداً‭ ‬مخلصاً‭ ‬قرابة‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬نشر‭ ‬العلم‭ ‬والمعرفة‭ ‬لأجيال‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تقدمت‭ ‬عائلة‭ ‬أحمد‭ ‬العمران‭ ‬بالشكر‭ ‬لوزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬على‭ ‬رعايته‭ ‬لهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتحصيل‭ ‬العلم‭ ‬والتفوق‭ ‬في‭ ‬بلدنا‭ ‬الغالي‭ ‬والشكر‭ ‬موصول‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬المدارس‭ ‬وإدارة‭ ‬التعليم‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬قدموها‭ ‬لعائلة‭ ‬أحمد‭ ‬العمران‭ ‬لتقديم‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬للطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬المكرمين‭.‬

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