4 طلاب يفوزون بجائزة ((المربي الأستاذ أحمد العمران للطالب المتفوق))

4 طلاب يفوزون بجائزة ((المربي الأستاذ أحمد العمران للطالب المتفوق))
التاريخ
9/17/2023 7:19:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نال أربعة طلاب خريجي الثانوية العامة للسنة الراسية 2022-2023 جائزة المربي الأستاذ أحمد العمران للطالب المتفوق، والجائزة مكررة لهذه السنة الدراسية حيث إن كلا من هؤلاء الطلبة حصل على المعدل التراكمي 99.8% وهم:
زينب علي عيسى محمد - مدرسة سار الثانوية للبنات الأولى
زينب هاني ميرزا - مدرسة سار الثانوية للبنات
الأولى مكرر
لطفي سعيد لطفي - مدرسة الهداية الخليفية للبنين الأول مكرر
ملاك باسل إبراهيم - مدرسة سار الثانوية للبنات
الأولى مكرر
وتَقدم «جائزة المربي الأستاذ أحمد العمران للطالب المتفوق» سنوياً إلى الطالب الحائز المرتبة الأولى على طلبة الثانوية العامة ضمن المدارس الحكومية في مملكة البحرين. والجائزة مكونة من درع تذكاري وجائزة مالية باسم الطالب المتفوق، وهي مقدمة من أبناء عائلة المرحوم الأستاذ أحمد العمران السفير الدكتور ظافر والدكتورة هالة والمهندس مازن أحمد العمران، وتحمل الجائزة شعار «العلم نور»، وهذه هي السنة الرابعة عشر التي تقدم بها الجائزة للطلبة المتفوقين المكرمين. ولقد تم تقديم الجائزة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في مبنى وزارة التربية والتعليم تحت رعاية وزير التربية والتعليم، بحضور سهى صالح
حمادة المدير العام لشؤون المدارس والأستاذ إبراهيم علي ال بورشيد القائم بأعمال الوكيل المساعد للتعليم وأبناء الأستاذ أحمد العمران والأستاذ أحمد ظافر أحمد العمران نيابة عن والده
والدكتور علي سلمان زهير مدير إدارة العمليات التعليمية المنطقة الأولى والأستاذة أمل عبدالله الكعبي القائم بأعمال مدير إدارة العمليات التعليمية المنطقة الرابعة
والأستاذ إبراهيم بني حماد مدير مدرسة الهداية الخليفية والأستاذة هاشمية السيد حسن شرف مديرة
مدرسة سار الثانوية للبنات وعائلات الطلبة المكرمين.
ولقد تم توزيع كتيَب أعد خصيصاً لهذه المناسبة باسم «مربي الأجيال» يحتوي على معلومات عامة عن الأستاذ أحمد العمران لتعريف الطلبة من الجيل الجديد بالشخصية وراء هذه الجائزة ولتوفير هذه المعلومات للمهتمين بذلك. والهدف من الجائزة هو تحفيز وتشجيع الطلبة على التفوق العلمي تخليداً لذكرى المربي الأستاذ أحمد العمران، الذي أسس قاعدة التعليم في البحرين وأحب العلم وبذل جهداً مخلصاً قرابة نصف قرن من الزمان في سبيل نشر العلم والمعرفة لأجيال عديدة من أبناء هذا الوطن. وبهذه المناسبة تقدمت عائلة أحمد العمران بالشكر لوزير التربية والتعليم سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة على رعايته لهذه الجائزة السنوية التي تمثل الاهتمام بتحصيل العلم والتفوق في بلدنا الغالي والشكر موصول إلى وزارة التربية والتعليم إدارة شؤون المدارس وإدارة التعليم والعلاقات العامة للتسهيلات التي قدموها لعائلة أحمد العمران لتقديم هذه الجائزة للطلبة المتفوقين المكرمين. كلمات دالة
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