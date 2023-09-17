Monday, 18 September 2023 02:59 GMT

المستشفيات الحكومية توقع اتفاقية تعاون مع جامعة أوتاوا الكندية في مجال التعليم الطبي والتدريب

9/17/2023 7:19:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أبرمت‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬اوتاوا‭ ‬الكندية،‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬والتدريب‭ ‬سعياً‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬والدكتور‭ ‬برنارد‭ ‬جاسمين‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬اوتاوا،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭.‬

وتهدف‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬وجامعة‭ ‬اوتاوا‭ ‬الكندية‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬الجامعة‭ ‬وبرامج‭ ‬التعليم‭ ‬المهني‭ ‬المستمر‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬مذكرة‭ ‬التعاون‭ ‬المُوقّعة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬العاملين‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بالخبرات‭ ‬اللازمة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬هذه‭ ‬تأتي‭ ‬إيماناً‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬بأن‭ ‬المنافع‭ ‬المتبادلة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وبناء‭ ‬علاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬برنارد‭ ‬جاسمين‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬بالجامعة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الجامعة‭ ‬سعيدة‭ ‬بتقديم‭ ‬كافة‭ ‬الخبرات‭ ‬والإمكانيات‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعتزّ‭ ‬بفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬وواعدة‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬الجهتين‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN17092023000055011008ID1107085697

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث