المستشفيات الحكومية توقع اتفاقية تعاون مع جامعة أوتاوا الكندية في مجال التعليم الطبي والتدريب

وتهدف‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬وجامعة‭ ‬اوتاوا‭ ‬الكندية‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬الجامعة‭ ‬وبرامج‭ ‬التعليم‭ ‬المهني‭ ‬المستمر‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬مذكرة‭ ‬التعاون‭ ‬المُوقّعة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬العاملين‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بالخبرات‭ ‬اللازمة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬هذه‭ ‬تأتي‭ ‬إيماناً‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬بأن‭ ‬المنافع‭ ‬المتبادلة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وبناء‭ ‬علاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬برنارد‭ ‬جاسمين‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬بالجامعة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الجامعة‭ ‬سعيدة‭ ‬بتقديم‭ ‬كافة‭ ‬الخبرات‭ ‬والإمكانيات‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعتزّ‭ ‬بفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬وواعدة‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬الجهتين‭. ‬