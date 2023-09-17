المستشفيات الحكومية توقع اتفاقية تعاون مع جامعة أوتاوا الكندية في مجال التعليم الطبي والتدريب

المستشفيات الحكومية توقع اتفاقية تعاون مع جامعة أوتاوا الكندية في مجال التعليم الطبي والتدريب
التاريخ
9/17/2023 7:19:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أبرمت المستشفيات الحكومية اتفاقية تعاون مع جامعة اوتاوا الكندية، في مجال التعليم الطبي والتدريب سعياً لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، والدكتور برنارد جاسمين عميد كلية الطب بجامعة اوتاوا، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف مذكرة التفاهم بين المستشفيات الحكومية وجامعة اوتاوا الكندية إلى الاستفادة من البرامج التدريبية التي تطرحها الجامعة وبرامج التعليم المهني المستمر.
وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الأهمية التي تحظى بها مذكرة التعاون المُوقّعة بين الجانبين في رفد العاملين بالقطاع الصحي من منتسبي المستشفيات الحكومية بالخبرات اللازمة، مضيفاً أنّ مذكرة التفاهم هذه تأتي إيماناً من الجانبين بأن المنافع المتبادلة يمكن أن تتحقق من خلال التعاون المشترك وبناء علاقات وثيقة بين الجانبين.
من جانبه أشار الدكتور برنارد جاسمين عميد كلية الطب بالجامعة إلى أنّ الجامعة سعيدة بتقديم كافة الخبرات والإمكانيات في خدمة تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين، وتعتزّ بفتح آفاق جديدة وواعدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين. كلمات دالة
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