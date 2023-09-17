دعم وتعاون مشترك بين مؤسسة عبدالله بن خالد لرعاية الوالدين وجمعية البحرين الخيرية

دعم وتعاون مشترك بين مؤسسة عبدالله بن خالد لرعاية الوالدين وجمعية البحرين الخيرية
التاريخ
9/17/2023 7:19:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت مؤسسة عبدالله بن خالد آل خليفة لرعاية الوالدين رئيس وإداري وموظفي جمعية البحرين الخيرية والحكمة للمتقاعدين برئاسة الأمين العام لجمعية البحرين الدكتور حسن إبراهيم كمال ومجموعة كبيرة من الموظفين وأسرهم والمتطوعين في إطار التعاون لدعم احتياجات الأسر البحرينية.
وكان بالاستقبال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مركز عبدالله بن خالد لرعاية الوالدين وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم تبادل الكلمات والتعريف بمناقب الأمين العام لجمعية البحرين الخيرية وعطائه الاجتماعي، ومن ثم تكريم مجموعة من المتطوعين الناشطين وعدد من الإداريين.
وقامت جمعية الحكمة للمتقاعدين بإهداء بطاقة التخفيضات الشاملة لكافة الضيوف ومنتسبي وإداري جمعية البحرين الخيرية، كما اتفق على مد جسور التعاون والترابط الاجتماعي. كلمات دالة
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