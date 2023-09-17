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دعم وتعاون مشترك بين مؤسسة عبدالله بن خالد لرعاية الوالدين وجمعية البحرين الخيرية

9/17/2023 7:19:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬مؤسسة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭ ‬رئيس‭ ‬وإداري‭ ‬وموظفي‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الخيرية‭ ‬والحكمة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬برئاسة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬كمال‭ ‬ومجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬وأسرهم‭ ‬والمتطوعين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬لدعم‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‭. ‬

وكان‭ ‬بالاستقبال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬مركز‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬الكلمات‭ ‬والتعريف‭ ‬بمناقب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الخيرية‭ ‬وعطائه‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تكريم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬الناشطين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الإداريين‭.‬

وقامت‭ ‬جمعية‭ ‬الحكمة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬بإهداء‭ ‬بطاقة‭ ‬التخفيضات‭ ‬الشاملة‭ ‬لكافة‭ ‬الضيوف‭ ‬ومنتسبي‭ ‬وإداري‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الخيرية،‭ ‬كما‭ ‬اتفق‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬والترابط‭ ‬الاجتماعي‭.‬

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