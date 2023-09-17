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معهد الإدارة العامة يختتم النسخة الأولى من برنامج ((خبرات))

9/17/2023 7:19:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬أهمية‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬فيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بدعم‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬الداعمة‭ ‬للشباب،‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطويرهم‭ ‬مهنياً‭ ‬ورفع‭ ‬تنافسيتهم‭ ‬لسوق‭ ‬العمل،‭ ‬مما‭ ‬يُمكنهم‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬خبرات‮»‬‭ ‬المُستهدف‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬والخبرة‭ ‬يأتي‭ ‬تجسيدًا‭ ‬لمبدأ‭ ‬التنافسية‭ ‬كونها‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬التي‭ ‬يرتكز‭ ‬عليها‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬2023‭-‬2026،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬أيضًا‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬خبرات،‭ ‬الذي‭ ‬نظّمه‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شركائه‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬المُتمثلين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬شركة‭ ‬جافكون،‭ ‬وموهوبي‭ ‬الأمل‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬خبرات‮»‬‭ ‬يعد‭ ‬إحدى‭ ‬المبادرات‭ ‬المُواكبة‭ ‬للتطلّعات‭ ‬الوطنية‭ ‬التنموية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬المعهد‭ ‬استطاع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭ ‬أن‭ ‬يُزوّد‭ ‬منتسبيه‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬الشابة‭ ‬بفُضلى‭ ‬الخبرات‭ ‬العلمية‭ ‬والتطبيقية،‭ ‬والشهادات‭ ‬الاحترافية،‭ ‬حيث‭ ‬تمكّنوا‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬13‭ ‬مشروعًا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تدريبهم‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬أكتسبها‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭. ‬

وأشارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المعهد‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائه‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬بصدد‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬دفعات‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬سعيًا‭ ‬منهم‭ ‬لإفادة‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬والخبرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دخولهم‭ ‬للبرنامج‭. ‬

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