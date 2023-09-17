معهد الإدارة العامة يختتم النسخة الأولى من برنامج ((خبرات))

معهد الإدارة العامة يختتم النسخة الأولى من برنامج ((خبرات))
التاريخ
9/17/2023 7:19:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، عضو مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، أهمية توحيد الجهود ما بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلّق بدعم الخطط والمبادرات الوطنية الداعمة للشباب، الرامية إلى تطويرهم مهنياً ورفع تنافسيتهم لسوق العمل، مما يُمكنهم من إدارة عجلة التنمية الشاملة في مملكة البحرين، موضحًا أن برنامج «خبرات» المُستهدف لفئة الشباب البحريني الباحث عن عمل والخبرة يأتي تجسيدًا لمبدأ التنافسية كونها من المبادئ التي يرتكز عليها برنامج الحكومة 2023-2026، والذي يأتي أيضًا بالتوازي مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
جاء ذلك خلال حفل ختام النسخة الأولى من برنامج خبرات، الذي نظّمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع عدد من شركائه الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص المُتمثلين في وزارة العمل، شركة جافكون، وموهوبي الأمل.
من جانبها، أوضحت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن برنامج «خبرات» يعد إحدى المبادرات المُواكبة للتطلّعات الوطنية التنموية الرامية إلى تطوير وتمكين الشباب البحريني مما يجعله الخيار الأول في سوق العمل، مضيفة أن المعهد استطاع من خلال البرنامج أن يُزوّد منتسبيه من الكوادر الوطنية الشابة بفُضلى الخبرات العلمية والتطبيقية، والشهادات الاحترافية، حيث تمكّنوا من تقديم 13 مشروعًا خلال فترة تدريبهم على رأس العمل في مؤسسات القطاع الخاص، وذلك بناءً على المواد العلمية التي أكتسبها المشاركون من الورش والدورات التدريبية خلال البرنامج.
وأشارت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة الى أن المعهد وبالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين بصدد العمل على طرح دفعات قادمة من البرنامج، سعيًا منهم لإفادة أكبر عدد ممكن من فئة الشباب البحريني الباحث عن العمل والخبرة من خلال دخولهم للبرنامج. كلمات دالة
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