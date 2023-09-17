Monday, 18 September 2023 02:59 GMT

البحرين ترحب بالجهود السعودية العُمانية للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية

9/17/2023 7:19:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬ترحيب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بجهود‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بتوجيه‭ ‬دعوة‭ ‬لوفد‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭ ‬لزيارة‭ ‬الرياض‭ ‬لاستكمال‭ ‬اللقاءات‭ ‬والنقاشات‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬نحو‭ ‬وقف‭ ‬شامل‭ ‬ودائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتوسيعها،‭ ‬وبحث‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬مستدام‭ ‬ومقبول‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬اليمنية‭ ‬كافة‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وجددت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعم‭ ‬للمبادرة‭ ‬السعودية‭ ‬المعلنة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2021م‭ ‬لإنهاء‭ ‬الأزمة‭ ‬اليمنية‭ ‬عبر‭ ‬تسوية‭ ‬سلمية‭ ‬شاملة،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمرجعيات‭ ‬المبادرة‭ ‬الخليجية‭ ‬وآليتها‭ ‬التنفيذية‭ ‬ومخرجات‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬الشامل‭ ‬وقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬2216،‭ ‬مثمنة‭ ‬المساعي‭ ‬الحميدة‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدته‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيه،‭ ‬واستعادة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬والازدهار‭ ‬لصالح‭ ‬اليمن‭ ‬وشعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬كافة‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN17092023000055011008ID1107085693

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث