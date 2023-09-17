البحرين ترحب بالجهود السعودية العُمانية للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية

وجددت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعم‭ ‬للمبادرة‭ ‬السعودية‭ ‬المعلنة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2021م‭ ‬لإنهاء‭ ‬الأزمة‭ ‬اليمنية‭ ‬عبر‭ ‬تسوية‭ ‬سلمية‭ ‬شاملة،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمرجعيات‭ ‬المبادرة‭ ‬الخليجية‭ ‬وآليتها‭ ‬التنفيذية‭ ‬ومخرجات‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬الشامل‭ ‬وقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬2216،‭ ‬مثمنة‭ ‬المساعي‭ ‬الحميدة‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدته‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيه،‭ ‬واستعادة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬والازدهار‭ ‬لصالح‭ ‬اليمن‭ ‬وشعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬كافة‭. ‬

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