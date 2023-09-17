البحرين ترحب بالجهود السعودية العُمانية للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية

البحرين ترحب بالجهود السعودية العُمانية للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية
التاريخ
9/17/2023 7:19:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة بتوجيه دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض لاستكمال اللقاءات والنقاشات بالتنسيق مع سلطنة عُمان الشقيقة نحو وقف شامل ودائم لإطلاق النار في الجمهورية اليمنية، وتعزيز الهدنة الإنسانية وتوسيعها، وبحث التوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من الأطراف اليمنية كافة برعاية الأمم المتحدة.
وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الداعم للمبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021م لإنهاء الأزمة اليمنية عبر تسوية سلمية شاملة، وفقًا لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216، مثمنة المساعي الحميدة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، واستعادة الأمن والاستقرار والسلام والازدهار لصالح اليمن وشعوب المنطقة كافة. كلمات دالة
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