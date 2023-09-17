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وزير الخارجية يزور مقر البعثة الدائمة للبحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك

9/17/2023 7:19:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس،‭ ‬بزيارة‭ ‬لمقر‭ ‬البعثة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬السفير‭ ‬جمال‭ ‬فارس‭ ‬الرويعي،‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬وأعضاء‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬وفد‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭.‬‮


‬وعقد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬اجتماعا‭ ‬تم‭ ‬خلاله‭ ‬مناقشة‭ ‬الترتيبات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬البعثة‭ ‬لتنظيم‭ ‬مشاركة‭ ‬وفد‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بمناسبة‭ ‬انعقاد‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬البعثة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبيها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تنفيذ‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬وتوطيد‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬ومختلف‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وهيئاتها‭ ‬وأجهزتها‭ ‬المختلفة‭.‬‮

كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬الجهد‭ ‬الكبير‭ ‬المبذول‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬والتحضير‭ ‬والتنسيق‭ ‬لبرنامج‭ ‬عمل‭ ‬الوفود‭ ‬الرسمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الحالية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والمنتديات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة،‭ ‬وضرورة‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬بإيجابية‭ ‬واهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬نتائجها،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المهام‭ ‬المنوطة‭ ‬بهم‭.‬‮

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