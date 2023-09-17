وزير الخارجية يزور مقر البعثة الدائمة للبحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك

وزير الخارجية يزور مقر البعثة الدائمة للبحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك
التاريخ
9/17/2023 7:19:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أمس، بزيارة لمقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بمناسبة مشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث كان في استقباله السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وأعضاء البعثة الدبلوماسية، إضافةً إلى وفد وزارة الخارجية المشارك في أعمال الجمعية العامة.
وعقد وزير الخارجية اجتماعا تم خلاله مناقشة الترتيبات والاستعدادات التي قامت بها البعثة لتنظيم مشاركة وفد المملكة في الاجتماعات والفعاليات التي تقام بمناسبة انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد أشاد وزير الخارجية بالجهود المخلصة التي تقوم بها البعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك وكافة منتسبيها في كل ما من شأنه تنفيذ السياسة الخارجية لمملكة البحرين، ومد جسور التعاون وتوطيد علاقات الصداقة بين المملكة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة لا سيما مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة.
كما أثنى على الجهد الكبير المبذول في الإعداد والتحضير والتنسيق لبرنامج عمل الوفود الرسمية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الحالية، مؤكدا على أهمية أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمرات والمنتديات رفيعة المستوى التي يتم تنظيمها خلال أعمال الدورة، وضرورة الحرص على المشاركة فيها بإيجابية واهتمام ومتابعة نتائجها، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح في أداء المهام المنوطة بهم. كلمات دالة
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