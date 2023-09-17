وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوزبكستاني آفاق التعاون المشترك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوزبكستاني آفاق التعاون المشترك
التاريخ
9/17/2023 7:19:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في نيويورك أمس مع السيد بختيار سعيدوف،
وزير خارجية
جمهورية
أوزبكستان، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
جرى خلال الاجتماع بحث أوجه علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية أوزبكستان، وما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين من نمو وتطور في مختلف المجالات.
كما بحث الجانبان سبل توسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع السفير جمال الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والوفد المرافق لوزير الخارجية. كلمات دالة
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