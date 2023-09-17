وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوزبكستاني آفاق التعاون المشترك

جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬سبل‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المتبادلة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬القضايا‭ ‬والموضوعات‭ ‬محل‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السفير‭ ‬جمال‭ ‬الرويعي‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭.‬