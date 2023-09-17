وكيل وزارة الخارجية يستقبل السفير الباكستاني

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أعرب‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬السفير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وتطويرها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬لكلا‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬المقبلة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬تقدم‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬أيوب‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وجميع‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬لمهامه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬واهتمامهم‭ ‬بتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬السفير‭ ‬رامي‭ ‬صالح‭ ‬وريكات‭ ‬العدوان‭ ‬عميد‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‭ ‬والسفير‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالله‭ ‬الظاعن‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬الآسيوية‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والسفير‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬المسلماني‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬بالوزارة‭.‬