وكيل وزارة الخارجية يستقبل السفير الباكستاني
التاريخ
9/17/2023 7:19:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، بمقر الوزارة أمس، محمد أيوب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وخلال اللقاء أعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عن تقديره للجهود الدؤوبة التي قام بها السفير في تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.
من جانبه، تقدم السفير محمد أيوب بالشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية وجميع المسؤولين في مملكة البحرين على دعمهم لمهامه الدبلوماسية واهتمامهم بتطوير العلاقات الثنائية بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.
حضر اللقاء السفير رامي صالح وريكات العدوان عميد السلك الدبلوماسي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة، والسفير فاطمة عبدالله الظاعن رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية، والسفير إبراهيم محمد المسلماني رئيس قطاع الخدمات القنصلية بالوزارة. كلمات دالة
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