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أمانة النواب: استعدادات مكثفة لاستقبال دور الانعقاد المقبل

9/17/2023 7:19:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬المستشار‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬بو‭ ‬نجمة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬الاستعداد‭ ‬الكامل‭ ‬لتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬والتقني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بدء‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬والجاهزية‭ ‬التامة‭ ‬لانعقاد‭ ‬الجلسات‭ ‬العامة‭ ‬واجتماعات‭ ‬اللجان‭ ‬والفعاليات‭ ‬المصاحبة،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم
لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وتوظيف‭ ‬الإمكانيات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬دعماً‭ ‬للعملية‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬والتنموي‭ ‬الشامل‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬وبتوجيه‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬تُنفذ‭ ‬خطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬متكاملة‭ ‬وشاملة‭ ‬تتضمن‭ ‬الإطار‭ ‬العام‭ ‬للأهداف‭ ‬والمبادرات‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بوتيرة‭ ‬متسارعة‭ ‬وخطوات‭ ‬مثمرة‭ ‬وفق‭ ‬خطط‭ ‬ومنهجيات‭ ‬متميزة
التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الجديد‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬المنعقد‭ ‬أمس‭ ‬الاحد‭ ‬للإدارة‭ ‬العليا‭ ‬بأمانة‭ ‬المجلس‭ ‬برئاسة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وبحضور‭ ‬الأمينين‭ ‬العامين‭ ‬المساعدين،‭ ‬ومدراء‭ ‬الادارات‭ ‬بالأمانة‭ ‬لمناقشة‭ ‬وبحث‭ ‬استعدادات‭ ‬المجلس‭ ‬قبيل‭ ‬بدء‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬بدء‭ ‬تنفيذ‭ ‬إجراءات‭ ‬وخطط‭ ‬العمل‭ ‬الموضوعة‭ ‬والمعتمدة‭ ‬لعقد‭ ‬الجلسات‭ ‬الأسبوعية‭ ‬واجتماعات‭ ‬اللجان،‭ ‬وتطوير‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬المطلوب‭ ‬لتقديم‭ ‬شتى‭ ‬أنواع‭ ‬المساندة‭ ‬للسادة‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬اداء‭ ‬مهامهم‭ ‬بشكل‭ ‬متميز‭ ‬واحترافي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطويع‭ ‬الأنظمة‭ ‬التقنية‭ ‬الفاعلة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الجلسات‭ ‬وسير‭ ‬العمل‭ ‬داخل‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬روح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاز‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭.‬

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