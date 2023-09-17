أمانة النواب: استعدادات مكثفة لاستقبال دور الانعقاد المقبل

أمانة النواب: استعدادات مكثفة لاستقبال دور الانعقاد المقبل
التاريخ
9/17/2023 7:19:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب الاستعداد الكامل لتوفير الدعم اللوجستي والتقني من أجل بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والجاهزية التامة لانعقاد الجلسات العامة واجتماعات اللجان والفعاليات المصاحبة، والوقوف على تقديم كافة أشكال الدعم
لأعضاء مجلس النواب، وتوظيف الإمكانيات التكنولوجية دعماً للعملية التشريعية والرقابية في ظل المشروع الإصلاحي والتنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
واشار الى أن الأمانة العامة وبتوجيه من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب تُنفذ خطة استراتيجية متكاملة وشاملة تتضمن الإطار العام للأهداف والمبادرات مع مواصلة العمل بوتيرة متسارعة وخطوات مثمرة وفق خطط ومنهجيات متميزة
التي تنتهجها خلال دور الانعقاد الجديد.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد أمس الاحد للإدارة العليا بأمانة المجلس برئاسة الأمين العام لمجلس النواب، وبحضور الأمينين العامين المساعدين، ومدراء الادارات بالأمانة لمناقشة وبحث استعدادات المجلس قبيل بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.
ونوه إلى بدء تنفيذ إجراءات وخطط العمل الموضوعة والمعتمدة لعقد الجلسات الأسبوعية واجتماعات اللجان، وتطوير سبل الدعم المطلوب لتقديم شتى أنواع المساندة للسادة الأعضاء في اداء مهامهم بشكل متميز واحترافي، إضافة إلى تطويع الأنظمة التقنية الفاعلة والتكنولوجيا المتطورة في إدارة وتنظيم الجلسات وسير العمل داخل المجلس من خلال العمل في إطار روح الفريق الواحد من أجل إنجاز التشريعات الوطنية. كلمات دالة
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