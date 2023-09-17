نائب رئيس الأمن العام يشارك في الندوة الدولية حول العمل الشرطي في الفضاء الإلكتروني بهونغ كونغ

نائب رئيس الأمن العام يشارك في الندوة الدولية حول العمل الشرطي في الفضاء الإلكتروني بهونغ كونغ
التاريخ
9/17/2023 7:19:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام وفد مملكة البحرين المشارك في الندوة الدولية حول العمل الشرطي في الفضاء الإلكتروني والتي عقدت بهونغ كونغ.
وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس الأمن العام أن المشاركة في الندوة تأتي تنفيذاً لتعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والمتابعة الحثيثة للفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، للاطلاع على التجارب والمعدات والوسائل التكنولوجية الحديثة والحلول الذكية المطورة والمتخصصة في حفظ الأمن والنظام العام ومكافحة الجريمة، مشيداً بما تضمنته الندوة من مواضيع متعلقة باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، وتفعيل دورها في مكافحة الجريمة والجريمة الإلكترونية.
وتم خلال الندوة مناقشة الأساليب التنظيمية المختلفة في عدد من الدول ومدى تأثيرها على قدرات الشرطة، واستعراض كيفية الكشف عن التقنيات من أجل المستقبل الذكي، بالإضافة إلى كيفية حماية البنية التحتية عن طريق الذكاء الاصطناعي والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، ومناقشة أهمية دور الشرطة في الحماية في عصر الذكاء الرقمي ومعالجة التهديدات المكثفة للأمن السيبراني.
وعلى هامش الندوة، التقى نائب رئيس الأمن العام رئيس شرطة هونغ كونغ، حيث تم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين وتبادل التجارب والخبرات والبرامج التدريبية، كما قام بزيارة لمركز الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية بهونغ كونغ للاطلاع على أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في المجال الأمني.
ضم الوفد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني. كلمات دالة
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