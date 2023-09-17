نائب رئيس الأمن العام يشارك في الندوة الدولية حول العمل الشرطي في الفضاء الإلكتروني بهونغ كونغ

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬تأتي‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬للفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬والمعدات‭ ‬والوسائل‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديثة‭ ‬والحلول‭ ‬الذكية‭ ‬المطورة‭ ‬والمتخصصة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام‭ ‬العام‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجريمة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬تضمنته‭ ‬الندوة‭ ‬من‭ ‬مواضيع‭ ‬متعلقة‭ ‬باستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني،‭ ‬وتفعيل‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬والجريمة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الندوة‭ ‬مناقشة‭ ‬الأساليب‭ ‬التنظيمية‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬ومدى‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬قدرات‭ ‬الشرطة،‭ ‬واستعراض‭ ‬كيفية‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التقنيات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‭ ‬الذكي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كيفية‭ ‬حماية‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة،‭ ‬ومناقشة‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬الحماية‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الذكاء‭ ‬الرقمي‭ ‬ومعالجة‭ ‬التهديدات‭ ‬المكثفة‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الندوة،‭ ‬التقى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬رئيس‭ ‬شرطة‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التدريبية،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬بزيارة‭ ‬لمركز‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بهونغ‭ ‬كونغ‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والمعدات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني‭.‬

ضم‭ ‬الوفد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭.‬