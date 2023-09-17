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قمة مجموعة الـ 77+ الصين تدعو إلى الوحدة في مواجهة الدول الغنية

9/17/2023 7:18:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هافانا‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬اختتمت‭ ‬مجموعة‭ ‬الـ77‭+‬الصين‭ ‬السبت‭ ‬قمتها‭ ‬في‭ ‬هافانا‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الوحدة‮»‬‭ ‬بمواجهة‭ ‬الدول‭ ‬الغنية،‭ ‬فيما‭ ‬حض‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬لويس‭ ‬إيناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬على‭ ‬تصعيد‭ ‬‮«‬المطالب‮»‬‭ ‬على‭ ‬صعيدي‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬والتحول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭. ‬

وقال‭ ‬لولا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحوكمة‭ ‬العالمية‭ ‬تبقى‭ ‬غير‭ ‬متكافئة‭. ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ونظام‭ ‬بريتون‭ ‬وودز،‭ ‬ومنظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬تفقد‭ ‬من‭ ‬مصداقيتهم‭. ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬ننقسم‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬لولا‭ ‬الذي‭ ‬يترأس‭ ‬أكبر‭ ‬قوة‭ ‬اقتصادية‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬تعزيز‭ ‬مطالبنا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬صعود‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتكنولوجيات‭ ‬الحيوية‭.

ورأى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الثورة‭ ‬الرقمية‮»‬‭ ‬و«التحول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‮»‬‭ ‬هما‭ ‬‮«‬تغييران‭ ‬رئيسيان‭ ‬جاريان‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يشكلهما‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الثرية،‭ ‬مكرّرة‭ ‬علاقة‭ ‬التبعية‭ ‬بين‭ ‬الوسط‭ ‬والأطراف‮»‬‭. ‬

وبدأت‭ ‬قمة‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬الـ77‭ ‬والصين‮»‬‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬هافانا‭ ‬بمشاركة‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬آسيا‭ ‬وإفريقيا‭ ‬وأمريكا‭ ‬اللاتينية،‭ ‬تمثل‭ ‬80‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭.

والمجموعة‭ ‬التي‭ ‬أنشأتها‭ ‬77‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬1946،‭ ‬تضم‭ ‬حاليا‭ ‬134‭ ‬دولة‭ ‬وشاركت‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬كطرف‭ ‬خارجي‭. ‬

وحضر‭ ‬ممثلون‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬دولة‭ ‬إلى‭ ‬هافانا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬وموضوعها‭ ‬‮«‬دور‭ ‬العلم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والابتكار‮»‬‭ ‬في‭ ‬التنمية‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬وحكومة،‭ ‬ومنهم‭ ‬الرؤساء‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ألبرتو‭ ‬فرنانديز،‭ ‬والكولومبي‭ ‬غوستافو‭ ‬بيترو،‭ ‬والأنجولي‭ ‬جواو‭ ‬لورنسو،‭ ‬والرواندي‭ ‬بول‭ ‬كاغامي،‭ ‬وأمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬والرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭.‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬القمة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭. ‬

وخلال‭ ‬خطاب‭ ‬الافتتاح،‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوبي‭ ‬ميجيل‭ ‬دياز‭-‬كانيل‭ ‬الذي‭ ‬تتولى‭ ‬بلاده‭ ‬الرئاسة‭ ‬الدورية‭ ‬للمجموعة‭ ‬منذ‭ ‬يناير،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تغيير‭ ‬قواعد‭ ‬اللعبة‮»‬‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الدولية،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬معادية‭ ‬لتقدم‮»‬‭ ‬دول‭ ‬الجنوب‭.

وتناول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬انعدام‭ ‬المساواة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬كشفته‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬وضرورة‭ ‬خفض‭ ‬ديون‭ ‬البلدان‭ ‬الأكثر‭ ‬فقرا‭ ‬لتمويل‭ ‬التحول‭ ‬المناخي‭. ‬

وأكدت‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬الـ‭ ‬77‭ +‬الصين‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬الختامي‭ ‬‮«‬التزامها‭ ‬بزيادة‭ ‬الوحدة‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬دورها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬‮«‬الضرورة‭ ‬الملحة‭ ‬لإصلاح‭ ‬البناء‭ ‬المالي‭ ‬الدولي‭ ‬بصورة‭ ‬كاملة‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬شمولا‭ ‬وأكثر‭ ‬تنسيقا‮»‬‭. ‬

وكتبت‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬نلاحظ‭ ‬بقلق‭ ‬شديد‭ ‬أن‭ ‬المشكلات‭ ‬البالغة‭ ‬التي‭ ‬يتسبب‭ ‬بها‭ ‬النظام‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي‭ ‬للبلدان‭ ‬النامية‭ ‬بفعل‭ ‬افتقاره‭ ‬إلى‭ ‬العدل،‭ ‬بلغت‭ ‬ذروتها‮»‬‭.
‬وأشارت‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬إلى‭ ‬تبعات‭ ‬الوباء‭ ‬وبؤر‭ ‬التوتر‭ ‬الجيوساسي‭ ‬والتضخم‭ ‬وتراجع‭ ‬التنوع‭ ‬الحيوي‭ ‬والأزمات‭ ‬المالية،‭ ‬‮«‬دون‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬بوضوح‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬تسمح‭ ‬بالتصدي‭ ‬لهذه‭ ‬المشكلات‭ ‬العالمية‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬طالبت‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬ستترأسها‭ ‬أوغندا‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬بـ«زيادة‭ ‬تمثيل‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬في‭ ‬هيئات‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬العالمية‮»‬‭. ‬

وأصدرت‭ ‬الدول‭ ‬إعلانا‭ ‬ثانيا‭ ‬‮«‬يرحب‭ ‬بطلب‭ ‬حكومة‭ ‬المكسيك‭ ‬استئناف‭ ‬نشاطاتها‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬المجموعة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مدير‭ ‬الشؤون‭ ‬المتعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الكوبية‭ ‬رودولفو‭ ‬بينيتيز‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭. ‬

وكانت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬المكسيكية‭ ‬أليسيا‭ ‬بارثيناس‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬رغبة‭ ‬بلادها‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬المجموعة‭ ‬بعدما‭ ‬خرجت‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬التسعينيات‭. ‬

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