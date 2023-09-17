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كيم جونغ أون يختتم زيارته لروسيا حاملا تعهدات بتعزيز التعاون

9/17/2023 7:18:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اختتم‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬أمس‭ ‬زيارة‭ ‬لروسيا‭ ‬أظهرت‭ ‬العلاقة‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تجمعه‭ ‬بالرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬وغذت‭ ‬المخاوف‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬عسكري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬قد‭ ‬يعزز‭ ‬موقف‭ ‬موسكو‭ ‬خلال‭ ‬حربها‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقبل‭ ‬أن‭ ‬يصعد‭ ‬الى‭ ‬متن‭ ‬قطاره‭ ‬المصفح‭ ‬ويتجه‭ ‬نحو‭ ‬الحدود‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية،‭ ‬أمضى‭ ‬كيم‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بريمورسكي‭ ‬بشرق‭ ‬روسيا‭ ‬حيث‭ ‬تلقّى‭ ‬هدايا‭ ‬شملت‭ ‬خمس‭ ‬مسيّرات‭ ‬متفجرة‭ ‬وسترة‭ ‬واقية‭ ‬من‭ ‬الرصاص‭ ‬هدية‭ ‬من‭ ‬حاكم‭ ‬المنطقة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تاس‮»‬‭ ‬الروسية‭. ‬

وكان‭ ‬كيم‭ ‬وصل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬خارجية‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬تخللها‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬ومعاينة‭ ‬أسلحة‭ ‬متطورة‭ ‬بينها‭ ‬صواريخ‭ ‬فرط‭ ‬صوتية‭. ‬

وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬ريا‭ ‬نوفوستي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حفل‭ ‬وداع‭ ‬زعيم‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الشعبية‭ ‬الديموقراطية‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬أرتيوم‭ - ‬بريمورسكي‭-‬1‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬القطار‭ ‬المصفّح‭ ‬لكيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬القطار‭ ‬‮«‬اتجه‭ ‬نحو‭ ‬معبر‭ ‬خاسان‭ ‬الحدودي‭... ‬المسافة‭ ‬تناهز‭ ‬250‭ ‬كلم‮»‬‭. ‬

ونشرت‭ ‬الوكالة‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬لقطات‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬الوداع،‭ ‬حيث‭ ‬بدا‭ ‬كيم‭ ‬قرب‭ ‬القطار‭ ‬مودعا‭ ‬الوفد‭ ‬الروسي‭ ‬الرسمي‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬البيئة‭ ‬والموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬ألكسندر‭ ‬كوزلوف‭. ‬

وأمضى‭ ‬كيم‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بريمورسكي‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬من‭ ‬حاكمها‭ ‬أوليغ‭ ‬كويمياكو‭ ‬هدايا‭ ‬تذكارية،‭ ‬وفق‭ ‬‮«‬تاس‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬زعيم‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الشعبية‭ ‬الديموقراطية‭ ‬تلقى‭ ‬خمس‭ ‬مسيّرات‭ ‬انتحارية‭ ‬ومسيّرة‭ ‬استطلاع‭ ‬من‭ ‬طراز‭ +‬جيران‭-‬25‭+ ‬ذات‭ ‬الإقلاع‭ ‬العمودي‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تلقى‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬هدايا‭ ‬ذات‭ ‬رمزية‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬فلاديفوستوك‭. ‬وأوضحت‭ ‬تاس‭ ‬أن‭ ‬الحاكم‭ ‬كويمياكو‭ ‬‮«‬قدّم‭ ‬لكيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬مجموعة‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬الرصاص‮»‬‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ملابس‭ ‬خاصة‭ ‬لا‭ ‬ترصدها‭ ‬الكاميرات‭ ‬الحرارية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬التقى‭ ‬كيم‭ ‬أمس‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬الكوريين‭ ‬الشماليين‭ ‬الذين‭ ‬يتابعون‭ ‬دراستهم‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬فلاديفوستوك‭ ‬للجامعة‭ ‬الفدرالية‭ ‬لمنطقة‭ ‬أقصى‭ ‬شرق‭ ‬روسيا،‭ ‬وحضر‭ ‬عرضا‭ ‬بهلوانيا‭ ‬مائيا‭ ‬في‭ ‬حوض‭ ‬المدينة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬‮«‬تاس‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬كيم‭ ‬شهدت‭ ‬أجواء‭ ‬‮«‬حماسية‭ ‬ودافئة‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬‮«‬يدشن‭ ‬عصر‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الصداقة‭ ‬والتضامن‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الشعبية‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وروسيا‮»‬‭.‬

وعكست‭ ‬الأيام‭ ‬الستة‭ ‬التي‭ ‬أمضاها‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬التقارب‭ ‬بين‭ ‬القوتين‭ ‬النوويتين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أوضاع‭ ‬جيوسياسية‭ ‬عالمية‭ ‬مضطربة،‭ ‬خصوصا‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والتوتر‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭ ‬وتزايد‭ ‬الاختبارات‭ ‬الصاروخية‭ ‬لبيونغ‭ ‬يانغ‭. ‬

وأكد‭ ‬كيم‭ ‬وبوتين‭ ‬خلال‭ ‬لقائهما‭ ‬الأربعاء‭ ‬عزمهما‭ ‬على‭ ‬‮«‬تعميق‮»‬‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وبيونغ‭ ‬يانغ،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬المجال‭ ‬العسكري،‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بسبب‭ ‬برامجها‭ ‬الصاروخية‭ ‬والنووية‭. ‬

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