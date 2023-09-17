أوكرانيا: قواتنا سيطرت على مدينة كليشتشييفكا قرب باخموت

كييف‭ ‬ – الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬استعادت‭ ‬مدينة‭ ‬كليشتشييفكا‭ ‬التي‭ ‬تكتسي‭ ‬أهمية‭ ‬استراتيجية‭ ‬جنوب‭ ‬باخموت‭. ‬

وقال‭ ‬أولكسندر‭ ‬سيرسكي،‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حررت‭ ‬كليشتشييفكا‭ ‬من‭ ‬الروس‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬صرّح‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أندري‭ ‬ييرماك‭ ‬‮«‬كليشتشييفكا‭ ‬هي‭ ‬أوكرانيا‭. ‬أنا‭ ‬ممتن‭ ‬للجنود‭ ‬لتحرير‭ ‬الأراضي‭ ‬الأوكرانية‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬كليشتشييفكا‭ ‬في‭ ‬يناير‭. ‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬بعدما‭ ‬قالت‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الجمعة‭ ‬إنها‭ ‬استعادت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬أندرييفكا‭ ‬الواقعة‭ ‬أيضا‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

لكن‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬نفت‭ ‬روسيا‭ ‬ذلك‭. ‬

وبدأت‭ ‬كييف‭ ‬هجوما‭ ‬مضادا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وشرقها‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬غربية‭ ‬وتعزيز‭ ‬وحداتها‭ ‬الهجومية‭. ‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬دفاعاتها‭ ‬الجوية‭ ‬أسقطت‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬أوكرانية‭ ‬كانت‭ ‬تحلق‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬منطقة‭ ‬موسكو‭ ‬وست‭ ‬طائرات‭ ‬أخريات‭ ‬كانت‭ ‬متجهة‭ ‬نحو‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬روسيا‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تليجرام‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬اعتراض‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬1 , 45‭ ‬صباحا‭ (‬10 , 45‭ ‬مساء‭ ‬ت‭ ‬ج‭) ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬استرينسكي‭ ‬التابعة‭ ‬لموسكو‭. ‬

أعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬شنت‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬منطقتي‭ ‬ميكولايف‭ ‬وأوديسا‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬باستخدام‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬وصواريخ‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭.‬

وذكرت‭ ‬القيادة‭ ‬الجنوبية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬عبر‭ ‬تليجرام‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تدمير‭ ‬جميع‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬الست‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬روسيا‭ -‬أربع‭ ‬فوق‭ ‬ميكولايف‭ ‬واثنتان‭ ‬فوق‭ ‬أوديسا‭ -‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصيب‭ ‬أهدافها‭.‬

وأضافت‭ ‬القيادة‭ ‬أن‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬اعتراض‭ ‬خمسة‭ ‬صواريخ‭.‬

وقالت‭ ‬القيادة‭ ‬إن‭ ‬منشأة‭ ‬لتخزين‭ ‬الحبوب‭ ‬تعرضت‭ ‬لأضرار‭ ‬في‭ ‬أوديسا‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬اصابات‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أفاد‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬موسكو‭ ‬سيرجي‭ ‬سوبيانين‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬منفصل‭ ‬على‭ ‬تليجرام‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬وفق‭ ‬المعلومات‭ ‬الأولية،‭ ‬لم‭ ‬تقع‭ ‬أضرار‭ ‬أو‭ ‬يسقط‭ ‬ضحايا‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬سقوط‭ ‬الحطام‮»‬‭. ‬

أضاف‭ ‬سوبيانين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬خبراء‭ ‬خدمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‮»‬‭.

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كما‭ ‬دمّرت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬الروسية‭ ‬طائرتان‭ ‬مسيّرتان‭ ‬أوكرانيتان‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬1 , 15‭ ‬صباحا‭ ‬بتوقيت‭ ‬موسكو‭ (‬22 , 15‭ ‬مساء‭ ‬ت‭ ‬ج‭) ‬فوق‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭ ‬للقرم،‭ ‬وبعد‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬جرى‭ ‬تدمير‭ ‬أربع‭ ‬طائرات‭ ‬أخريات‭ ‬فوق‭ ‬السواحل‭ ‬الشرقية‭ ‬والشمالية‭ ‬الغربية‭ ‬لشبه‭ ‬الجزيرة،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭. ‬

الى‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الكنديبيل‭ ‬بلير‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬ستساهم‭ ‬بمبلغ‭ ‬33‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬كندي‭ (‬24.5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬تقودها‭ ‬بريطانيا‭ ‬لشراء‭ ‬معدات‭ ‬دفاع‭ ‬جوي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬لمساعدتها‭ ‬في‭ ‬صد‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬روسيا‭ ‬بصواريخوطائرات‭ ‬مسيرة‭. ‬

وقال‭ ‬بلير‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المساهمة‭ ‬المالية‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مساعداتعسكرية‭ ‬قيمتها‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬كندي‭ ‬تعهد‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬جاستنترودو‭ ‬لكييف‭ ‬في‭ ‬يونيو‭. ‬