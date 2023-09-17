أوكرانيا: قواتنا سيطرت على مدينة كليشتشييفكا قرب باخموت

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كييف – الوكالات: أعلنت السلطات الأوكرانية أمس أن القوات الأوكرانية استعادت مدينة كليشتشييفكا التي تكتسي أهمية استراتيجية جنوب باخموت.
وقال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي «لقد حررت كليشتشييفكا من الروس».
من جهته، صرّح مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري ييرماك «كليشتشييفكا هي أوكرانيا. أنا ممتن للجنود لتحرير الأراضي الأوكرانية».
وكانت القوات الروسية سيطرت على كليشتشييفكا في يناير.
وجاء هذا الإعلان بعدما قالت القوات الأوكرانية الجمعة إنها استعادت السيطرة على قرية أندرييفكا الواقعة أيضا جنوب مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.
لكن في اليوم التالي نفت روسيا ذلك.
وبدأت كييف هجوما مضادا في جنوب أوكرانيا وشرقها في يونيو بعد الحصول على أسلحة غربية وتعزيز وحداتها الهجومية.
من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحلق في أجواء منطقة موسكو وست طائرات أخريات كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.
وقالت الوزارة على تليجرام إنه تم اعتراض طائرة مسيّرة عند الساعة 1 , 45 صباحا (10 , 45 مساء ت ج) فوق منطقة استرينسكي التابعة لموسكو.
أعلنت أوكرانيا أن روسيا شنت هجمات على منطقتي ميكولايف وأوديسا جنوب أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ خلال الليل.
وذكرت القيادة الجنوبية الأوكرانية، عبر تليجرام أمس أنه تم تدمير جميع الطائرات المسيرة الست التي نشرتها روسيا -أربع فوق ميكولايف واثنتان فوق أوديسا -قبل أن تصيب أهدافها.
وأضافت القيادة أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض خمسة صواريخ.
وقالت القيادة إن منشأة لتخزين الحبوب تعرضت لأضرار في أوديسا. ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.
من جهته أفاد رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين في منشور منفصل على تليجرام أنه «وفق المعلومات الأولية، لم تقع أضرار أو يسقط ضحايا في موقع سقوط الحطام».
أضاف سوبيانين أن «خبراء خدمات الطوارئ يعملون في مكان الحادث».
كما دمّرت الدفاعات الجوية الروسية طائرتان مسيّرتان أوكرانيتان عند الساعة 1 , 15 صباحا بتوقيت موسكو (22 , 15 مساء ت ج) فوق الساحل الغربي للقرم، وبعد 30 دقيقة جرى تدمير أربع طائرات أخريات فوق السواحل الشرقية والشمالية الغربية لشبه الجزيرة، وفق وزارة الدفاع.
الى ذلك قال وزير الدفاع الكنديبيل بلير أمس إن بلاده ستساهم بمبلغ 33 مليون دولار كندي (24.5 مليون دولار) في شراكة تقودها بريطانيا لشراء معدات دفاع جوي لأوكرانيا لمساعدتها في صد الهجمات التي تشنها روسيا بصواريخوطائرات مسيرة.
وقال بلير في بيان إن هذه المساهمة المالية تأتي ضمن مساعداتعسكرية قيمتها 500 مليون دولار كندي تعهد بها رئيس الوزراء جاستنترودو لكييف في يونيو.