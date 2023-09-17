Monday, 18 September 2023 02:58 GMT

أوكرانيا: قواتنا سيطرت على مدينة كليشتشييفكا قرب باخموت

9/17/2023 7:18:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كييف‭ ‬ الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬استعادت‭ ‬مدينة‭ ‬كليشتشييفكا‭ ‬التي‭ ‬تكتسي‭ ‬أهمية‭ ‬استراتيجية‭ ‬جنوب‭ ‬باخموت‭. ‬

وقال‭ ‬أولكسندر‭ ‬سيرسكي،‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حررت‭ ‬كليشتشييفكا‭ ‬من‭ ‬الروس‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬صرّح‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أندري‭ ‬ييرماك‭ ‬‮«‬كليشتشييفكا‭ ‬هي‭ ‬أوكرانيا‭. ‬أنا‭ ‬ممتن‭ ‬للجنود‭ ‬لتحرير‭ ‬الأراضي‭ ‬الأوكرانية‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬كليشتشييفكا‭ ‬في‭ ‬يناير‭. ‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬بعدما‭ ‬قالت‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الجمعة‭ ‬إنها‭ ‬استعادت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬أندرييفكا‭ ‬الواقعة‭ ‬أيضا‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

لكن‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬نفت‭ ‬روسيا‭ ‬ذلك‭. ‬

وبدأت‭ ‬كييف‭ ‬هجوما‭ ‬مضادا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وشرقها‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬غربية‭ ‬وتعزيز‭ ‬وحداتها‭ ‬الهجومية‭. ‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬دفاعاتها‭ ‬الجوية‭ ‬أسقطت‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬أوكرانية‭ ‬كانت‭ ‬تحلق‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬منطقة‭ ‬موسكو‭ ‬وست‭ ‬طائرات‭ ‬أخريات‭ ‬كانت‭ ‬متجهة‭ ‬نحو‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬روسيا‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تليجرام‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬اعتراض‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬1 , 45‭ ‬صباحا‭ (‬10 , 45‭ ‬مساء‭ ‬ت‭ ‬ج‭) ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬استرينسكي‭ ‬التابعة‭ ‬لموسكو‭. ‬

أعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬شنت‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬منطقتي‭ ‬ميكولايف‭ ‬وأوديسا‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬باستخدام‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬وصواريخ‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭.‬

وذكرت‭ ‬القيادة‭ ‬الجنوبية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬عبر‭ ‬تليجرام‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تدمير‭ ‬جميع‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬الست‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬روسيا‭ -‬أربع‭ ‬فوق‭ ‬ميكولايف‭ ‬واثنتان‭ ‬فوق‭ ‬أوديسا‭ -‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصيب‭ ‬أهدافها‭.‬

وأضافت‭ ‬القيادة‭ ‬أن‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬اعتراض‭ ‬خمسة‭ ‬صواريخ‭.‬

وقالت‭ ‬القيادة‭ ‬إن‭ ‬منشأة‭ ‬لتخزين‭ ‬الحبوب‭ ‬تعرضت‭ ‬لأضرار‭ ‬في‭ ‬أوديسا‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬اصابات‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أفاد‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬موسكو‭ ‬سيرجي‭ ‬سوبيانين‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬منفصل‭ ‬على‭ ‬تليجرام‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬وفق‭ ‬المعلومات‭ ‬الأولية،‭ ‬لم‭ ‬تقع‭ ‬أضرار‭ ‬أو‭ ‬يسقط‭ ‬ضحايا‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬سقوط‭ ‬الحطام‮»‬‭. ‬

أضاف‭ ‬سوبيانين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬خبراء‭ ‬خدمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‮»‬‭.

كما‭ ‬دمّرت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬الروسية‭ ‬طائرتان‭ ‬مسيّرتان‭ ‬أوكرانيتان‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬1 , 15‭ ‬صباحا‭ ‬بتوقيت‭ ‬موسكو‭ (‬22 , 15‭ ‬مساء‭ ‬ت‭ ‬ج‭) ‬فوق‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭ ‬للقرم،‭ ‬وبعد‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬جرى‭ ‬تدمير‭ ‬أربع‭ ‬طائرات‭ ‬أخريات‭ ‬فوق‭ ‬السواحل‭ ‬الشرقية‭ ‬والشمالية‭ ‬الغربية‭ ‬لشبه‭ ‬الجزيرة،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭. ‬

الى‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الكنديبيل‭ ‬بلير‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬ستساهم‭ ‬بمبلغ‭ ‬33‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬كندي‭ (‬24.5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬تقودها‭ ‬بريطانيا‭ ‬لشراء‭ ‬معدات‭ ‬دفاع‭ ‬جوي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬لمساعدتها‭ ‬في‭ ‬صد‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬روسيا‭ ‬بصواريخوطائرات‭ ‬مسيرة‭. ‬

وقال‭ ‬بلير‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المساهمة‭ ‬المالية‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مساعداتعسكرية‭ ‬قيمتها‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬كندي‭ ‬تعهد‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬جاستنترودو‭ ‬لكييف‭ ‬في‭ ‬يونيو‭. ‬

MENAFN17092023000055011008ID1107085685

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث