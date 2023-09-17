مقتل عنصر من قوات الأمن الإيرانية بإطلاق نار يوم ذكرى مهسا أميني

طهران‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬قتل‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬لوفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬شرارة‭ ‬احتجاجات‭ ‬عمّت‭ ‬البلاد‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭. ‬

وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شخصين‭ ‬كان‭ ‬يستقلان‭ ‬دراجة‭ ‬نارية‭ ‬أطلقوا‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الباسيج‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬قوات‭ ‬التعبئة‭ ‬التابعة‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نورآباد‭ ‬بمحافظة‭ ‬فارس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬التعبئة‭ ‬بسبب‭ ‬خطورة‭ ‬إصابته‮»‬،‭ ‬وأصيب‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرون‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المهاجمَين‭ ‬‮«‬لاذا‭ ‬بالفرار‭ ‬وتحاول‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬عليهما‮»‬‭. ‬

ونفذت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإيرانية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬انتشارا‭ ‬واسعا‭ ‬مع‭ ‬حلول‭ ‬ذكرى‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬انتهاك‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬

وكانت‭ ‬قوة‭ ‬‮«‬الباسيج‮»‬‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تشكيلها‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬ثورة‭ ‬عام‭ ‬1979،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬إلغاء‭ ‬نظام‭ ‬الشاه‭ ‬وإعلان‭ ‬جمهورية‭ ‬إسلامية‭. ‬وتعمل‭ ‬المنظمة،‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬فيلق‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬وتقوم

بدور‭ ‬رئيسي‭

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في‭ ‬قمع‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المظاهرات‭ ‬الحاشدة،‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬مقتل‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬أثناء‭ ‬احتجازها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة‭. ‬

وصادف‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الأولى‭ ‬لوفاة‭ ‬المرأة‭ ‬الكردية‭ ‬الإيرانية‭. ‬وكانت‭ ‬أميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬قد‭ ‬تم‭ ‬اعتقالها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬قبل‭ ‬عام،‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬يزعم‭ ‬من‭ ‬انتهاك‭ ‬قانون‭ ‬الزي‭ ‬الإسلامي‭ ‬الصارم‭.

‬ومنعت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬السبت‭ ‬عائلة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬من‭ ‬إحياء‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الأولى‭ ‬لوفاتها‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬شرارة‭ ‬احتجاجات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وذلك‭ ‬بإلزامها‭ ‬والدها‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬بعد‭ ‬توقيفه‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة،‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬تحركات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬البلاد،‭ ‬وفق‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭. ‬

ووفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬‮«‬الشبكة‭ ‬الكردية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭ ‬و«منظمة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الإيرانية‮»‬‭ (‬مقرها‭ ‬في‭ ‬النرويج‭) ‬ومرصد‭ ‬‮«‬1500تصوير‭ ‬‮«‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬والد‭ ‬أميني‭ ‬مُنع‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬منزله‭ ‬الذي‭ ‬انتشرت‭ ‬بجواره‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭. ‬وأوضحت‭ ‬منظمة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الإيرانية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أمجد‭ ‬أميني‭ ‬هو‭ ‬قيد‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية‭... ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬تمنعه‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬قبر‭ ‬ابنته‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬نفت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬الأنباء‭ ‬عن‭ ‬توقيف‭ ‬أمجد‭ ‬أميني،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬نشرها‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تحريض‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬الاحتجاج‮»‬‭. ‬ولاحقا،‭ ‬أوردت‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬أحبطت‭ ‬محاولة‭ ‬‮«‬لاغتيال‮»‬‭ ‬أمجد‭ ‬أميني‭ ‬وأوقفت‭ ‬ضالعين‭ ‬فيها،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭. ‬

واندلعت‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬22‭ ‬عاما،‭ ‬احتجاجات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬قضى‭ ‬على‭ ‬هامشها‭ ‬المئات‭ ‬بينهم‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭. ‬وتم‭ ‬توقيف‭ ‬الآلاف‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬اعتبرتها‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬عموما‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬شغب‮»‬‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭. ‬

وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المنصرمة‭ ‬توقيف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والشبكات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬التشويش‭ ‬على‭ ‬أذهان‭ ‬الرأي‭ ‬العام‮»‬‭ ‬والحض‭ ‬على‭ ‬‮«‬الشغب‮»‬‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬قنوات‭ ‬‮«‬معادية‭ ‬للثورة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬نقلت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬عن‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬توقيف‭ ‬إيراني‭ ‬يحمل‭ ‬جنسية‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬لم‭ ‬يتمّ‭ ‬تحديدها،‭ ‬لمحاولته‭ ‬‮«‬تنظيم‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬وتخريب‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كرج‭ ‬غرب‭ ‬طهران‭. ‬

وجرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التوقيفات‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬تقطن‭ ‬غالبية‭ ‬كردية،‭ ‬وتشمل‭ ‬مدينة‭ ‬سقز‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كردستان‭. ‬

كما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬عن‭ ‬توقيفات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬وشمالها‭ ‬الغربي‭ ‬ووسطها‭.‬