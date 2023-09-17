البحرين يتعاقد مع الموسوي والصفار

تعاقد‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬لموسم‭ ‬واحد‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬ناصر‭ ‬الموسوي‭ ‬ومحمد‭ ‬الصفار،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬‮٢٠٢٣‬‭-‬‮٢٠٢٤‬،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬الصفار‭ ‬قادم‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنظام‭ ‬الاعارة‭.‬

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