أمريكيان لسلة المحرق

أمريكيان لسلة المحرق
التاريخ
9/17/2023 7:18:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب:أحمد الذهبة الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعاقد نادي المحرق مع المحترفين الأمريكيين تايلور والكرسون وجوليوس كولز لتمثيل الفريق الأول لكرة السلة في الاستحقاقات القادمة وأبرزها المشاركة في بطولة غرب آسيا (السوبر ليغ) التي تنطلق في اكتوبر القادم، الى جانب المشاركة في المسابقات المحلية بالموسم القادم ٢٠٢٣-٢٠٢٤.
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