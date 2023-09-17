أمريكيان لسلة المحرق

تعاقد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬مع‭ ‬المحترفين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬تايلور‭ ‬والكرسون‭ ‬وجوليوس‭ ‬كولز‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬القادمة‭ ‬وأبرزها‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬اكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬بالموسم‭ ‬القادم‭ ‬‮٢٠٢٣‬‭-‬‮٢٠٢٤‬‭.‬

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