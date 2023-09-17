الرفــاع يفــتتح مشــواره الآســيوي بمواجــهة النجــمة اللبــناني

الرفــاع يفــتتح مشــواره الآســيوي بمواجــهة النجــمة اللبــناني
التاريخ
9/17/2023 7:18:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب جميل سرحان: الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير- محمد سرحان
يفتتح اليوم ممثل الوطن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرفاع مشواره في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث تبدأ مباريات الجولة لحساب المجموعة الثالثة، بلقائه أمام النجمة اللبناني على ملعب مدينة خليفة الرياضية عند الساعة التاسعة مساءً.
وكان الرفاع قد دخل معسكرًا داخليًا مغلقًا استعدادًا لخوض هذه المواجهة الافتتاحية، وأنهى السماوي تحضيراته البارحة بتدريب أخير على ملعب المباراة بمشاركة واسعة من اللاعبين.
الماحوزي يؤكد أهمية البداية الجيدة آسيويا
أكد المدرب الوطني هشام الماحوزي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرفاع على أهمية البداية الجيدة في مشوار السماوي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عندما يواجه اليوم فريق النجمة اللبناني في افتتاح مبارياتهما بالمجموعة الثالثة.
وقال الماحوزي في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المواجهة: نحن جاهزون لخوض المباراة على أرضنا، ونأمل تحقيق النتيجة المثالية في بداية مشوارنا، لافتا إلى ان فريق النجمة من الفرق الجيدة آسيويا، ولذلك علينا الحذر والتركيز طوال المباراة.
من جانبه قال اللاعب سعود العسم إن الفريق جاهز لخوض المواجهة، واللاعبون على أهبة الاستعداد للظهور الأول في المنافسات الخارجية، متمنيا دعم الجمهور البحريني والرفاعي للفريق في هذا الاستحقاق المهم.
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