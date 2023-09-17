الرفــاع يفــتتح مشــواره الآســيوي بمواجــهة النجــمة اللبــناني

تصوير‭- ‬محمد‭ ‬سرحان





يفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬حيث‭ ‬تبدأ‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬بلقائه‭ ‬أمام‭ ‬النجمة‭ ‬اللبناني‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬مساءً‭. ‬

وكان‭ ‬الرفاع‭ ‬قد‭ ‬دخل‭ ‬معسكرًا‭ ‬داخليًا‭ ‬مغلقًا‭ ‬استعدادًا‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬وأنهى‭ ‬السماوي‭ ‬تحضيراته‭ ‬البارحة‭ ‬بتدريب‭ ‬أخير‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭. ‬





الماحوزي‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬البداية‭ ‬الجيدة‭ ‬آسيويا

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬البداية‭ ‬الجيدة‭ ‬في‭ ‬مشوار‭ ‬السماوي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬اليوم‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مبارياتهما‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثالثة‭.‬

وقال‭ ‬الماحوزي‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭: ‬نحن‭ ‬جاهزون‭ ‬لخوض‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬أرضنا،‭ ‬ونأمل‭ ‬تحقيق‭ ‬النتيجة‭ ‬المثالية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشوارنا،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الجيدة‭ ‬آسيويا،‭ ‬ولذلك‭ ‬علينا‭ ‬الحذر‭ ‬والتركيز‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬اللاعب‭ ‬سعود‭ ‬العسم‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬جاهز‭ ‬لخوض‭ ‬المواجهة،‭ ‬واللاعبون‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬للظهور‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الخارجية،‭ ‬متمنيا‭ ‬دعم‭ ‬الجمهور‭ ‬البحريني‭ ‬والرفاعي‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬المهم‭.‬