Monday, 18 September 2023 02:57 GMT

الرفــاع يفــتتح مشــواره الآســيوي بمواجــهة النجــمة اللبــناني

9/17/2023 7:18:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب جميل سرحان: الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تصوير‭- ‬محمد‭ ‬سرحان


يفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬حيث‭ ‬تبدأ‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬بلقائه‭ ‬أمام‭ ‬النجمة‭ ‬اللبناني‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬مساءً‭. ‬

وكان‭ ‬الرفاع‭ ‬قد‭ ‬دخل‭ ‬معسكرًا‭ ‬داخليًا‭ ‬مغلقًا‭ ‬استعدادًا‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬وأنهى‭ ‬السماوي‭ ‬تحضيراته‭ ‬البارحة‭ ‬بتدريب‭ ‬أخير‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭. ‬


الماحوزي‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬البداية‭ ‬الجيدة‭ ‬آسيويا

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬البداية‭ ‬الجيدة‭ ‬في‭ ‬مشوار‭ ‬السماوي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬اليوم‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مبارياتهما‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثالثة‭.‬

وقال‭ ‬الماحوزي‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭: ‬نحن‭ ‬جاهزون‭ ‬لخوض‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬أرضنا،‭ ‬ونأمل‭ ‬تحقيق‭ ‬النتيجة‭ ‬المثالية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشوارنا،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الجيدة‭ ‬آسيويا،‭ ‬ولذلك‭ ‬علينا‭ ‬الحذر‭ ‬والتركيز‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬اللاعب‭ ‬سعود‭ ‬العسم‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬جاهز‭ ‬لخوض‭ ‬المواجهة،‭ ‬واللاعبون‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬للظهور‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الخارجية،‭ ‬متمنيا‭ ‬دعم‭ ‬الجمهور‭ ‬البحريني‭ ‬والرفاعي‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬المهم‭.‬

MENAFN17092023000055011008ID1107085680

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث