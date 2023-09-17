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الهرمي يحرز المركز الأول لبطولة الشارقة للـ((جت سكي))

9/17/2023 7:18:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أحرز‭ ‬نجم‭ ‬سباقات‭ ‬الدراجات‭ ‬المائية‭ ‬البحريني‭ ‬أحمد‭ ‬حمد‭ ‬الهرمي‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬ GP 4‭) ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لبطولة‭ ‬الشارقة‭ ‬الدولية‭ ‬للدراجات‭ ‬المائية‭ ‬‮«‬جت‭ ‬سكي‮»‬‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬منافساتها‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬لنخبة‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬نجوم‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وتشتمل‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬جولات،‭ ‬إذ‭ ‬ستقام‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم،‭ ‬وتختتم‭ ‬البطولة‭ ‬بإقامة‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأخيرة‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬نوفمبر‭ ‬وديسمبر‭ ‬القادمين،‭ ‬وأعرب‭ ‬البطل‭ ‬الهرمي‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادته‭ ‬بالفوز‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بالمهم‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الرياضية،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يسانده‭ ‬ويقف‭ ‬إلى‭ ‬جانبه،‭ ‬ومقدرا‭ ‬جهود‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬المتميز‭ ‬بحسب‭ ‬وصفه‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صعيد‭ ‬إداري‭ ‬وتنظيمي‭ ‬وفني‭.‬

وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬55‭ ‬متسابقا‭ ‬يمثلون‭ ‬10‭ ‬دول‭ ‬منها‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬هي‭ ‬الإمارات‭ ‬البلد‭ ‬المستضيف،‭ ‬البحرين،‭ ‬الكويت‭ ‬وقطر،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬متسابقين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬آسيوية‭ ‬وأخرى‭ ‬أوروبية،‭ ‬ونظم‭ ‬نادي‭ ‬الشارقة‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬سباقات‭ ‬الدراجات‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬بنجاح‭ ‬وتميز‭ ‬ملحوظ‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬بحيرة‭ ‬‮«‬الخان‮»‬‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭.‬

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