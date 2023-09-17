الهرمي يحرز المركز الأول لبطولة الشارقة للـ((جت سكي))

الهرمي يحرز المركز الأول لبطولة الشارقة للـ((جت سكي))
التاريخ
9/17/2023 7:18:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أحرز نجم سباقات الدراجات المائية البحريني أحمد حمد الهرمي المركز الأول في فئة ( GP 4) من منافسات الجولة الثانية لبطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية «جت سكي» بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أقيمت منافساتها يوم السبت الماضي وسط مشاركة واسعة لنخبة من ألمع نجوم هذه الرياضة في المنطقة وعلى المستوى الإقليمي والدولي.
وتشتمل البطولة على أربع جولات، إذ ستقام منافسات الجولة الثالثة في عطلة نهاية الأسبوع القادم، وتختتم البطولة بإقامة الجولة الرابعة والأخيرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، وأعرب البطل الهرمي عن بالغ سعادته بالفوز الذي وصفه بالمهم جدا في مسيرته الرياضية، وأعرب عن خالص شكره وتقديره إلى كل من يسانده ويقف إلى جانبه، ومقدرا جهود القائمين على هذا الحدث الرياضي المتميز بحسب وصفه على أكثر من صعيد إداري وتنظيمي وفني.
وبلغ عدد المشاركين في البطولة 55 متسابقا يمثلون 10 دول منها دول خليجية هي الإمارات البلد المستضيف، البحرين، الكويت وقطر، إضافة إلى متسابقين من دول آسيوية وأخرى أوروبية، ونظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الجولة الثانية من سباقات الدراجات المائية في أكثر من فئة بنجاح وتميز ملحوظ وذلك على ضفاف بحيرة «الخان» في إمارة الشارقة.
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