منتخب الناشئين يخسر أمام الأردن في البطولة الآسيوية

منتخب الناشئين يخسر أمام الأردن في البطولة الآسيوية
التاريخ
9/17/2023 7:18:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
خسر منتخبنا الوطني للناشئين لكرة السلة أمام نظيره منتخب الأردن بنتيجة 44/85 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس في انطلاق بطولة آسيا تحت 16 عاماً
وذلك على صالة نادي الريان بالعاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف البطولة من 17 سبتمبر وتستمر حتى يوم 24 سبتمبر الحالي.
ويخوض منتخبنا للناشئين مباراته الثانية اليوم الاثنين حينما يواجه منتخب كوريا الجنوبية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مملكة البحرين.
وكان أفضل المسجلين من منتخبنا للناشئين علي محسن 12 نقطة ومهدي علي 10 نقاط وحسين السماهيجي 9 نقاط وفيصل العنزور 8 نقاط وحسن جميل 5 نقاط.
ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً لربع النهائي، بينما يتأهل ثاني وثالث كل مجموعة للدور الثاني ويخرج الرابع من البطولة.
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