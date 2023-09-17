Monday, 18 September 2023 02:57 GMT

منتخب الناشئين يخسر أمام الأردن في البطولة الآسيوية

9/17/2023 7:18:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

خسر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬بنتيجة‭ ‬44‭/‬85‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬16‭ ‬عاماً‮
‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭ ‬بالعاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬سبتمبر‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالي‭.‬

ويخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬حينما‭ ‬يواجه‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬والنصف‭ ‬ظهرا‭ ‬بتوقيت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬علي‭ ‬محسن‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬ومهدي‭ ‬علي‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وحسين‭ ‬السماهيجي‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬وفيصل‭ ‬العنزور‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬وحسن‭ ‬جميل‭ ‬5‭ ‬نقاط‭.‬‮

ويتأهل‭ ‬متصدر‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرةً‭ ‬لربع‭ ‬النهائي،‭ ‬بينما‭ ‬يتأهل‭ ‬ثاني‭ ‬وثالث‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬للدور‭ ‬الثاني‭ ‬ويخرج‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

MENAFN17092023000055011008ID1107085678

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث