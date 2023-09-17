منتخب الناشئين يخسر أمام الأردن في البطولة الآسيوية

خسر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬بنتيجة‭ ‬44‭/‬85‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬16‭ ‬عاماً‮

‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭ ‬بالعاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬سبتمبر‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالي‭.‬

ويخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬حينما‭ ‬يواجه‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬والنصف‭ ‬ظهرا‭ ‬بتوقيت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

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وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬علي‭ ‬محسن‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬ومهدي‭ ‬علي‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وحسين‭ ‬السماهيجي‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬وفيصل‭ ‬العنزور‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬وحسن‭ ‬جميل‭ ‬5‭ ‬نقاط‭.‬‮

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ويتأهل‭ ‬متصدر‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرةً‭ ‬لربع‭ ‬النهائي،‭ ‬بينما‭ ‬يتأهل‭ ‬ثاني‭ ‬وثالث‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬للدور‭ ‬الثاني‭ ‬ويخرج‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬