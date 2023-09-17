النجمة في المجموعة الأولى للبطولة الآسيوية





أوقعت‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬ممثل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فرق‭ ‬أندية‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري،‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي،‭ ‬الصلاح‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والصقر‭ ‬الذهبي‭ ‬الهندي،‭ ‬بينما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬فرق‭ ‬أندية‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي،‭ ‬ساي‭ ‬الهندي،‭ ‬العربي‭ ‬القطري،‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي،‭ ‬شباب‭ ‬حارة‭ ‬صيدا‭ ‬اللبناني‭ ‬والشارقة‭ ‬الإماراتي‭.‬

وقد‭ ‬أجريت‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬ووزعت‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬وينظمها‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬‮١٧‬‭-‬‮٢٦‬‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم،‭ ‬وستكون‭ ‬مهمة‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬ويستعد‭ ‬النجمة‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬وللمسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬ومنها‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬وكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإعداد‭ ‬الفني‭ ‬وتطعيم‭ ‬الفريق‭ ‬بلاعبين‭ ‬جدد،‭ ‬وقد‭ ‬سبق‭ ‬للنجمة‭ ‬أن‭ ‬ضم‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬نجمي‭ ‬اللعبة‭ ‬عبدالله‭ ‬الزيمور‭ ‬ومجتبى‭ ‬الزيمور‭ ‬قادمين‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬ويوصلان‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭ ‬لثلاثة‭ ‬مواسم‭.‬