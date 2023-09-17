النجمة في المجموعة الأولى للبطولة الآسيوية

النجمة في المجموعة الأولى للبطولة الآسيوية
التاريخ
9/17/2023 7:18:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: حسن بو حسن الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أوقعت قرعة البطولة الآسيوية أبطال الدوري السادسة والعشرين ممثل كرة اليد البحرينية نادي النجمة في المجموعة الأولى إلى جانب فرق أندية الكويت الكويتي، الغرافة القطري، الخليج السعودي، الصلاح الفلسطيني والصقر الذهبي الهندي، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق أندية القادسية الكويتي، ساي الهندي، العربي القطري، الجيش العراقي، شباب حارة صيدا اللبناني والشارقة الإماراتي.
وقد أجريت القرعة في مساء أمس ووزعت الفرق المشاركة إلى مجموعتين في البطولة التي تقام في دولة الكويت وينظمها فريق نادي القادسية الكويتي خلال الفترة من ١٧-٢٦ نوفمبر القادم، وستكون مهمة فريق نادي النجمة المحافظة على اللقب، ويستعد النجمة لهذه البطولة وللمسابقات المحلية ومنها دوري خالد بن حمد وكأس الاتحاد لكرة اليد وذلك من خلال الإعداد الفني وتطعيم الفريق بلاعبين جدد، وقد سبق للنجمة أن ضم إلى صفوف فريقه نجمي اللعبة عبدالله الزيمور ومجتبى الزيمور قادمين من نادي الشباب ويوصلان اللعب مع النجمة لثلاثة مواسم.
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