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الاتحاد الدولي للفروسية يرشح دادالله مسئولاً فنياً لمسابقات قفز الحواجز بدورة الألعاب الآسيوية

9/17/2023 7:18:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رشح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬دادالله‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬هانغتشو‭ ‬بالصين‭ ‬كمسئول‭ ‬فني‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬تونغلو‭ ‬للفروسية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭.‬

ويأتي‭ ‬ترشيح‭ ‬البحريني‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬دادالله‭ ‬نظرا‭ ‬لامتلاكه‭ ‬سجلا‭ ‬طويلا‭ ‬مليئا‭ ‬بالخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬والمهام‭ ‬التي‭ ‬أوكلت‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬والقاري‭ ‬والعالمي‭.‬

ويعتبر‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬دادالله‭ ‬من‭ ‬خيرة‭ ‬الحكام‭ ‬الدوليين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬الفروسية‭ (‬القدرة‭ ‬وقفز‭ ‬الحواجز‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تتم‭ ‬الاستعانة‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬والمسابقات‭ ‬العالمية‭ ‬وبترشيح‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬الامكانيات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬وكوادرها‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تُطلب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أكبر‭ ‬المنظمات‭ ‬العالمية‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتهم‭ ‬الواسعة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬وسمعة‭ ‬المملكة‭ ‬وريادتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬لاسيما‭ ‬الرياضي‭ ‬منها‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬التنافسي‭ ‬إنما‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاداري‭ ‬والفني‭ ‬والتنظيمي‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬وجه‭ ‬دادالله‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬العميقين‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬عموماً‭ ‬ورياضة‭ ‬الخيل‭ ‬خصوصاً‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬مشاركاته‭ ‬المشرفة‭ ‬والذي‭ ‬جعل‭ ‬رياضة‭ ‬الخيل‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الريادة‭ ‬دائماً،‭ ‬كما‭ ‬اثنى‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬كما‭ ‬اثنى‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬خير‭ ‬سفير‭ ‬للبلاد‭ ‬ويمثل‭ ‬المملكة‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية،‭ ‬داعياً‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التجمع‭ ‬الرياضي‭ ‬الآسيوي‭ ‬الضخم‭ ‬القادم‭ ‬وتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬والانجازات‭ ‬للمملكة‭ ‬الحبيبة‭.‬

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