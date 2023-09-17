الاتحاد الدولي للفروسية يرشح دادالله مسئولاً فنياً لمسابقات قفز الحواجز بدورة الألعاب الآسيوية

الاتحاد الدولي للفروسية يرشح دادالله مسئولاً فنياً لمسابقات قفز الحواجز بدورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/17/2023 7:18:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
رشح الاتحاد الدولي للفروسية الحكم الدولي البحريني محمد دادالله للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو بالصين كمسئول فني دولي في مسابقات قفز الحواجز، حيث ستقام المسابقات في مركز تونغلو للفروسية في الفترة من 26 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 6 من أكتوبر القادم.
ويأتي ترشيح البحريني الدولي محمد دادالله نظرا لامتلاكه سجلا طويلا مليئا بالخبرات والتجارب والمهام التي أوكلت إليه على المستوى الدولي والقاري والعالمي.
ويعتبر الحكم الدولي البحريني محمد دادالله من خيرة الحكام الدوليين العرب في مسابقات الفروسية (القدرة وقفز الحواجز)، حيث تتم الاستعانة به في العديد من البطولات الدولية والمسابقات العالمية وبترشيح من الاتحاد الدولي للفروسية، وهو ما يؤكد الامكانيات العالية التي يمتلكها أبناء البحرين وكوادرها الوطنية التي باتت تُطلب من قبل أكبر المنظمات العالمية للاستفادة من خبراتهم الواسعة، وهو ما يعزز من مكانة وسمعة المملكة وريادتها في مختلف المجالات لاسيما الرياضي منها وليس فقط على المستوى التنافسي إنما حتى على المستوى الاداري والفني والتنظيمي.
من جهته، وجه دادالله الشكر والامتنان العميقين لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الانسانية وشؤون الشباب، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة على كل ما يقدمه للرياضة البحرينية عموماً ورياضة الخيل خصوصاً وما حققه سموه في مشاركاته المشرفة والذي جعل رياضة الخيل البحرينية في الريادة دائماً، كما اثنى على دعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ودعم ومساندة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة كما اثنى على دعم الشيخ عبدالله بن محمد آل خليفة رئيس لجنة قفز الحواجز، مؤكداً أنه سيكون خير سفير للبلاد ويمثل المملكة خير تمثيل في مختلف المحافل الخارجية، داعياً المولى عز وجل أن يوفق المنتخبات الوطنية المشاركة في التجمع الرياضي الآسيوي الضخم القادم وتحقيق أفضل النتائج والانجازات للمملكة الحبيبة.
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