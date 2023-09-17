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عيسى عبدالرحيم يلتقي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية

9/17/2023 7:18:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

التقى‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضة‭ ‬للجميع،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬للجميع،‭ ‬بالدكتور‭ ‬أشرف‭ ‬صبحي‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬العرب‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تميز‭ ‬وتطور‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وأخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

ونقل‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬رسالة‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬للجميع،‭ ‬والتي‭ ‬عبروا‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬شكرهم‭ ‬وخالص‭ ‬امتنانهم‭ ‬لقيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‭ ‬والتنظيم‭ ‬المميز‭ ‬للمؤتمر‭ ‬العلمي‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬للجميع‭ ‬والذي‭ ‬استضافته‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬ولغاية‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬

وثمن‭ ‬عيسى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافتها‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للرياضة‭ ‬للجميع‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬المتعددة‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬تعزيز‭ ‬خطة‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬للجميع،‭ ‬ويعكس‭ ‬إيمانهم‭ ‬بأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬والرياضي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬العلمية‭ ‬والتي‭ ‬تعزز‭ ‬ممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬كأسلوب‭ ‬حياة‭. ‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬السويد‭: ‬تفعيل‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة‭ ‬للجميع‭ ‬عبر‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التدريب‭ ‬الرياضي‭ ‬والتنمية‭ ‬الرياضية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ودعم‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬المخصصة‭ ‬لكافة‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬والمنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الرياضة‭ ‬للجميع‭.‬

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