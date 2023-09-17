عيسى عبدالرحيم يلتقي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية
التاريخ
9/17/2023 7:18:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
التقى عيسى عبدالرحيم رئيس الاتحاد البحريني للرياضة للجميع، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وما تشهده من تميز وتطور على مختلف الأصعدة في ظل دعم واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة حفظه الله.
ونقل عبدالرحيم رسالة الدول الأعضاء المنضوية في الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، والتي عبروا فيها عن عظيم شكرهم وخالص امتنانهم لقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المميز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع والذي استضافته القاهرة في الفترة من 7 ولغاية 11 سبتمبر الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم.
وثمن عيسى الدور الذي تلعبه جمهورية مصر العربية من خلال استضافتها للاتحاد العربي للرياضة للجميع وحرصها على تقديم حزمة من الأنشطة والبرامج المتعددة بما يخدم تعزيز خطة التعاون الدولي في تنظيم الأحداث الرياضية المقدمة من الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، ويعكس إيمانهم بأهمية تعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين الدول من خلال استضافة مثل هذه الفعاليات العلمية والتي تعزز ممارسة الأنشطة الرياضية كأسلوب حياة.
وفي ختام اللقاء أكد الطرفان على السويد: تفعيل التعاون الدولي في مجال الرياضة للجميع عبر تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التدريب الرياضي والتنمية الرياضية المستدامة، ودعم البرامج والأنشطة المخصصة لكافة فئات المجتمع والمنضوية تحت مظلة الرياضة للجميع.
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