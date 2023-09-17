ختام المشاركة البحرينية في بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيل بمراكز متقدمة

أنهى‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬لجمال‭ ‬الخيل‭ ‬العربية‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لجمال‭ ‬الخيل‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬بتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬ومتقدمة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬الأردني‭ ‬للفروسية،‭ ‬على‭ ‬ميدان‭ ‬الاسطبلات‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬الحمر‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭.‬

وقدم‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬مستويات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬الذي‭ ‬خصص‭ ‬لبطل‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات،‭ ‬حيث‭ ‬ظفر‭ ‬المهر‭ ‬مميز‭ ‬الليال‭ ‬ممثل‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطل‭ ‬الأبطال‭ ‬لفئة‭ ‬الأمهار‭ ‬عمر‭ ‬سنتين‭ ‬وثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬مستوى‭ ‬باهر‭ ‬ومنافسة‭ ‬قوية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مميز‭ ‬الليال‭ ‬كسب‭ ‬التحدي‭ ‬وظفر‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭.‬

واستطاع‭ ‬الفحل‭ ‬إي‭ ‬إم‭ ‬إس‭ ‬الفهد‭ ‬ممثل‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الأفحل‭ ‬لبطولة‭ ‬بطل‭ ‬الأبطال،‭ ‬حيث‭ ‬حصد‭ ‬وصافة‭ ‬الفئة‭ ‬بعد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭.‬

واحتل‭ ‬أورا‭ ‬الهتان‭ ‬ممثل‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الأمهار‭ ‬عمر‭ ‬سنتين‭ ‬وثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬ومنافسة‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأول‭.‬

كما‭ ‬حقق‭ ‬الفحل‭ ‬اي‭ ‬إم‭ ‬إس‭ ‬الفهد‭ ‬ممثل‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الأفحل‭ ‬عمر‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ (‬أ‭)‬،‭ ‬بنتيجة‭ ‬91‭.‬75،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الفارق‭ ‬بسيط‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭.‬