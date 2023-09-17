ختام المشاركة البحرينية في بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيل بمراكز متقدمة

ختام المشاركة البحرينية في بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيل بمراكز متقدمة
التاريخ
9/17/2023 7:18:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أنهى فريق الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، لجمال الخيل العربية مشاركته في بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيل العربية الأصيلة بتحقيق نتائج إيجابية ومتقدمة في البطولة التي نظمها الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، على ميدان الاسطبلات الملكية في الحمر في المملكة الأردنية الهاشمية.
وقدم فريق الاتحاد الملكي البحريني مستويات بارزة في اليوم الختامي الذي خصص لبطل الأبطال في مختلف الفئات، حيث ظفر المهر مميز الليال ممثل فريق الاتحاد الملكي بالمركز الأول في بطل الأبطال لفئة الأمهار عمر سنتين وثلاث سنوات بعد مستوى باهر ومنافسة قوية إلا أن مميز الليال كسب التحدي وظفر بالمركز الأول.
واستطاع الفحل إي إم إس الفهد ممثل فريق الاتحاد الملكي من تحقيق المركز الثاني في فئة الأفحل لبطولة بطل الأبطال، حيث حصد وصافة الفئة بعد منافسة قوية مع صاحب المركز الأول.
واحتل أورا الهتان ممثل فريق الاتحاد الملكي المركز الثالث في فئة الأمهار عمر سنتين وثلاث سنوات في الفئة التي شهدت مشاركة واسعة ومنافسة قوية على المراكز الأول.
كما حقق الفحل اي إم إس الفهد ممثل فريق الاتحاد الملكي المركز الثاني في فئة الأفحل عمر أربع سنوات فما فوق (أ)، بنتيجة 91.75، حيث كان الفارق بسيط بينه وبين صاحب المركز الأول.
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