الاتحاد البحريني للشطرنج يقيم بطولة المرأة البحرينية للشطرنج 2023

الاتحاد البحريني للشطرنج يقيم بطولة المرأة البحرينية للشطرنج 2023
التاريخ
9/17/2023 7:18:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
في خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الشطرنج بين النساء ودعمهن في عالم الرياضة، ينظم الاتحاد البحريني للشطرنج بالتعاون مع أكاديمية البحرين للشطرنج «بطولة المرأة البحرينية للشطرنج» لعام 2023. تقام البطولة في الفترة من 18 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023، وتعتبر هذه البطولة فرصة لنساء البحرين المحترفات والهواة لعرض مهاراتهن في لعبة الشطرنج.
تعتمد بطولة المرأة البحرينية للشطرنج نظام اللعب الكلاسيكي بزمن اللعب 60 دقيقة لكل لاعب، مع إضافة 30 ثانية بعد كل حركة. تتنافس المشاركات في هذه البطولة على مجموعة من الجوائز القيمة التي تهدف إلى تشجيع المزيد من النساء على ممارسة لعبة الشطرنج وتطوير مهاراتهن.
تعليقًا على هذا الحدث الرياضي المهم، قالت الاستاذة عائشة مطيويع، نائبة رئيس مجلس الإدارة في الاتحاد البحريني للشطرنج: «تعتبر بطولة المرأة البحرينية للشطرنج فرصة ثمينة للنساء للمشاركة في منافسات عالمية وتطوير مهاراتهن في هذه اللعبة الذهنية المثيرة. نحن نولي اهتمامًا خاصًا للعنصر النسائي في رياضة الشطرنج، ونسعى دائمًا إلى تشجيع المزيد من النساء للمشاركة في هذا النشاط الرياضي ونوجه كل المهتمات بالقيام بالخطوة الأولى ليكنّ جزءا من أسرة الشطرنج في البحرين».
وأضافت الأستاذة عائشة مطيويع: «نشكر أكاديمية البحرين للشطرنج على تعاونها المستمر مع الاتحاد البحريني للشطرنج في تنظيم هذه البطولة ودعم تطوير الشطرنج بين النساء. نتطلع إلى رؤية مشاركات مثيرة ونتمنى لجميع المشاركات حظًا سعيدًا في البطولة».
تأتي بطولة المرأة البحرينية للشطرنج كجزء من جهود الاتحاد البحريني للشطرنج لتعزيز مكانة الشطرنج وزيادة الوعي بفوائده العقلية والرياضية بين النساء في مملكة البحرين. يُتوقع أن تجذب البطولة مشاركات من جميع أنحاء البحرين وتعزز من مستوى اللعبة لدى اللاعبات في البلاد.
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