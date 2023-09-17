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الاتحاد البحريني للشطرنج يقيم بطولة المرأة البحرينية للشطرنج 2023

9/17/2023 7:18:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

في‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الشطرنج‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬ودعمهن‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الرياضة،‭ ‬ينظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للشطرنج‭ ‬‮«‬بطولة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬للشطرنج‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2023‭. ‬تقام‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬فرصة‭ ‬لنساء‭ ‬البحرين‭ ‬المحترفات‭ ‬والهواة‭ ‬لعرض‭ ‬مهاراتهن‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الشطرنج‭.‬

تعتمد‭ ‬بطولة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬للشطرنج‭ ‬نظام‭ ‬اللعب‭ ‬الكلاسيكي‭ ‬بزمن‭ ‬اللعب‭ ‬60‭ ‬دقيقة‭ ‬لكل‭ ‬لاعب،‭ ‬مع‭ ‬إضافة‭ ‬30‭ ‬ثانية‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬حركة‭. ‬تتنافس‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬القيمة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬لعبة‭ ‬الشطرنج‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهن‭.‬

تعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬المهم،‭ ‬قالت‭ ‬الاستاذة‭ ‬عائشة‭ ‬مطيويع،‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭: ‬‮«‬تعتبر‭ ‬بطولة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬للشطرنج‭ ‬فرصة‭ ‬ثمينة‭ ‬للنساء‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬عالمية‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬الذهنية‭ ‬المثيرة‭. ‬نحن‭ ‬نولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬خاصًا‭ ‬للعنصر‭ ‬النسائي‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الشطرنج،‭ ‬ونسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬ونوجه‭ ‬كل‭ ‬المهتمات‭ ‬بالقيام‭ ‬بالخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬ليكنّ‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬أسرة‭ ‬الشطرنج‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الأستاذة‭ ‬عائشة‭ ‬مطيويع‭: ‬‮«‬نشكر‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للشطرنج‭ ‬على‭ ‬تعاونها‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬ودعم‭ ‬تطوير‭ ‬الشطرنج‭ ‬بين‭ ‬النساء‭. ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬مشاركات‭ ‬مثيرة‭ ‬ونتمنى‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركات‭ ‬حظًا‭ ‬سعيدًا‭ ‬في‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

تأتي‭ ‬بطولة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬للشطرنج‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الشطرنج‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بفوائده‭ ‬العقلية‭ ‬والرياضية‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬تجذب‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬اللعبة‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبات‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

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