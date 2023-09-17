رئيس نادي المحرق يشيد بدعم خالد بن حمد لمشاركة فريق السلة في البطولة العربية

رئيس نادي المحرق يشيد بدعم خالد بن حمد لمشاركة فريق السلة في البطولة العربية
التاريخ
9/17/2023 7:18:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قدم الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة منتسبي النادي، خالص الشكر والتقدير والامتنان لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على مبادراته المتواصلة في دعم الأندية الوطنية.
وأكد رئيس نادي المحرق أن هذه المبادرات من سموه تأتي تجسيدا للدعم والرعاية الكريمة التي تحظى بها الرياضة البحرينية، من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتطوير القطاع الرياضي وتوفير البيئة الصالحة للمضي قدما في مسيرة الإنجازات الرياضية التي صارت احدى أبرز علامات العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى.
وثمن رئيس نادي المحرق ما يحظى به قطاع الشباب والرياضة في مملكة البحرين من دعم ومتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وأشار رئيس نادي المحرق الى نهج سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في تعزيز التواصل مع الجهات الرياضية، من أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم في الارتقاء بمستوى الألعاب الرياضية ومنتسبيها، على الشكل الذي يتوافق مع سياسات الهيئة العامة للرياضة ومضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات للرياضة البحرينية، مثمنا حرص سموه على تذليل العقبات أمام مجالس إدارات الأندية الوطنية من أجل مواصلة العطاء في القطاع الشبابي والرياضي.
وأكد رئيس نادي المحرق أن دعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة المتواصل لنادي المحرق ساهم بشكل كبير في دعم مسيرة النادي من خلال توفير الدعم اللازم لنجاح الأنشطة والبرامج التي يقوم بها في إطار دوره الوطني المنوط به، وكذلك ساهم في إعداد وتهيئة فرق النادي للتمثيل في المشاركات الخارجية والمحلية، حيث إنه كان للنادي شرف التمثيل المشرف في البطولات الخارجية من خلال ما حققه من إنجازات عديدة غير مسبوقة في البطولات التي شارك بها.
وقال رئيس نادي المحرق إن حرص سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على توفير الدعم المادي لمشاركة الفريق الأول لكرة السلة في بطولة الأندية العربية التي ستقام في دولة قطر خلال الفترة 1 ـ 12 أكتوبر 2023م، يأتي استمراراً لدعم سموه المعتاد للأندية والمنتخبات الوطنية في مشاركاتها الخارجية، معرباً عن أمله بأن يقدم الفريق المستوى الفني الذي يتناسب مع المكانة التي وصلت إليها لعبة كرة السلة البحرينية.
وأشاد رئيس نادي المحرق بالتسهيلات التي قدمها الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للرياضة بقيادة الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي من أجل إنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بالمشاركة العربية.
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