رئيس نادي المحرق يشيد بدعم خالد بن حمد لمشاركة فريق السلة في البطولة العربية

قدم‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬باسمه‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬النادي،‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬على‭ ‬مبادراته‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬تأتي‭ ‬تجسيدا‭ ‬للدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى،‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬الصالحة‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬صارت‭ ‬احدى‭ ‬أبرز‭ ‬علامات‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المفدى‭.‬‮

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وثمن‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬قطاع‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬الى‭ ‬نهج‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬ومنتسبيها،‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬سياسات‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ومضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مثمنا‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬تذليل‭ ‬العقبات‭ ‬أمام‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬العطاء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضي‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المتواصل‭ ‬لنادي‭ ‬المحرق‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لنجاح‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دوره‭ ‬الوطني‭ ‬المنوط‭ ‬به،‭ ‬وكذلك‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتهيئة‭ ‬فرق‭ ‬النادي‭ ‬للتمثيل‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬والمحلية،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬للنادي‭ ‬شرف‭ ‬التمثيل‭ ‬المشرف‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬عديدة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬بها‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬إن‭ ‬حرص‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬المادي‭ ‬لمشاركة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬1‭ ‬ـ‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م،‭ ‬يأتي‭ ‬استمراراً‭ ‬لدعم‭ ‬سموه‭ ‬المعتاد‭ ‬للأندية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مشاركاتها‭ ‬الخارجية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬بأن‭ ‬يقدم‭ ‬الفريق‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬المكانة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬بالتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬بقيادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬كافة‭ ‬الترتيبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمشاركة‭ ‬العربية‭.‬