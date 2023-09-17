فوز أول لهايدنهايم بين الكبار

فوز أول لهايدنهايم بين الكبار
التاريخ
9/17/2023 7:18:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق هايدنهايم فوزاً تاريخياً هو الأول له في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وجاء على حساب ضيفه فيردر بريمن 4-2 في المرحلة الرابعة من الموسم الجديد.
وبعدما بدأ مشواره الأول على الإطلاق بين الكبار بهزيمتين وتعادل كان بطعم الفوز في المرحلة الماضية على أرض مضيفه بوروسيا دورتموند وصيف البطل 2-2 بعدما كان متخلفاً بهدفين، نجح هايدنهايم أمس الأحد في الخروج منتصراً على حساب ضيفه بريمن الذي يبدو أنه يعاني من عقدة على أرض منافسه إذ خسر عليه عام 2011 في مسابقة الكأس (1-2)، ثم تعادل في إياب ملحق الهبوط والصعود عام 2020 (2-2) وخسر في دوري الدرجة الثانية عام 2022 .(1-2)
وأنهى هايدنهايم الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين عبر تيم كلاينديست (5 من ركلة جزاء) وإيرين دينكسي (44)، لكن بريمن عاد الى اللقاء في الشوط الثاني وقلص الفارق عبر مارفن دوكش الذي تابع برأسه ركلة جزاء نفذها بنفسه وصدها الحارس (49)، وميتشل وايزر .(64)
إلا أن دينكسي ضرب مجدداً وأعاد فريقه الى المقدمة بهدفه الشخصي الثاني (68) قبل أن يحسم يان-نيكلاس بيسته النتيجة بهدف رابع لأصحاب الأرض (76)، مؤكداً بذلك الهزيمة الثالثة هذا الموسم لبريمن في أربع مباريات.
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