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فوز أول لهايدنهايم بين الكبار

9/17/2023 7:18:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬هايدنهايم‭ ‬فوزاً‭ ‬تاريخياً‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬4‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭.‬

وبعدما‭ ‬بدأ‭ ‬مشواره‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بين‭ ‬الكبار‭ ‬بهزيمتين‭ ‬وتعادل‭ ‬كان‭ ‬بطعم‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مضيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬وصيف‭ ‬البطل‭ ‬2‭-‬2‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬متخلفاً‭ ‬بهدفين،‭ ‬نجح‭ ‬هايدنهايم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬منتصراً‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬بريمن‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬عقدة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬منافسه‭ ‬إذ‭ ‬خسر‭ ‬عليه‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ (‬1-2‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬ملحق‭ ‬الهبوط‭ ‬والصعود‭ ‬عام‭ ‬2020‭ (‬2-2‭) ‬وخسر‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬عام‭ ‬2022‭ .(‬1-2‭) ‬

وأنهى‭ ‬هايدنهايم‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدماً‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬عبر‭ ‬تيم‭ ‬كلاينديست‭ (‬5‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬وإيرين‭ ‬دينكسي‭ (‬44‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬بريمن‭ ‬عاد‭ ‬الى‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وقلص‭ ‬الفارق‭ ‬عبر‭ ‬مارفن‭ ‬دوكش‭ ‬الذي‭ ‬تابع‭ ‬برأسه‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬نفذها‭ ‬بنفسه‭ ‬وصدها‭ ‬الحارس‭ (‬49‭)‬،‭ ‬وميتشل‭ ‬وايزر‭ .(‬64‭) ‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬دينكسي‭ ‬ضرب‭ ‬مجدداً‭ ‬وأعاد‭ ‬فريقه‭ ‬الى‭ ‬المقدمة‭ ‬بهدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ (‬68‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬يان‭-‬نيكلاس‭ ‬بيسته‭ ‬النتيجة‭ ‬بهدف‭ ‬رابع‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ (‬76‭)‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬بذلك‭ ‬الهزيمة‭ ‬الثالثة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬لبريمن‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭.‬


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