موناكو المتصدّر يتعثّر على أرض لوريان

سقط‭ ‬موناكو‭ ‬المتصدّر‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مضيفه‭ ‬لوريان‭ ‬2‭-‬2‭ ‬الأحد،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬المدافع‭ ‬بنجامان‭ ‬مندي‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عامين‭.‬

وتقدّم‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البينيني‭ ‬أييغون‭ ‬توسن،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬موناكو‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬بهدفي‭ ‬الروسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬غولوفين‭ (‬17‭) ‬والأمريكي‭ ‬فولارين‭ ‬بالوغان‭ (‬69‭).‬

وفيما‭ ‬ظنّ‭ ‬الضيوف‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬إحراز‭ ‬انتصارهم‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً،‭ ‬جاء‭ ‬هدف‭ ‬رومان‭ ‬فيفر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬90‭+‬8‭ ‬ليفرض‭ ‬عليهم‭ ‬التعادل‭ ‬الثاني‭ ‬لهم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وبهذه‭ ‬النتيجة،‭ ‬بقي‭ ‬موناكو‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعززها‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬لوريان‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬مؤقتاً‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬مشاركة‭ ‬بنجامان‭ ‬مندي‭ ‬كبديل‭ ‬مع‭ ‬لوريان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬70‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬رسمية‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين،‭ ‬بعد‭ ‬تبرئته‭ ‬من‭ ‬تهم‭ ‬اغتصاب‭ ‬واعتداء‭ ‬جنسي‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

ودخل‭ ‬المدافع‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي،‭ ‬وسط‭ ‬هتافات‭ ‬جمهور‭ ‬لوريان‭.‬

وتمت‭ ‬تبرئة‭ ‬مندي‭ ‬في‭ ‬المحاكمة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬تهم‭ ‬بالاغتصاب‭ ‬وتهمة‭ ‬واحدة‭ ‬بالاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬تتعلق‭ ‬بأربع‭ ‬شابات‭ ‬أو‭ ‬مراهقات،‭ ‬وفي‭ ‬محاكمة‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬اغتصاب‭ ‬امرأة‭ ‬ومحاولة‭ ‬اغتصاب‭ ‬أخرى‭.‬

ونفى‭ ‬مندي‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬بطل‭ ‬إنجلترا‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬كل‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه‭. ‬



