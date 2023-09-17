موناكو المتصدّر يتعثّر على أرض لوريان

موناكو المتصدّر يتعثّر على أرض لوريان
التاريخ
9/17/2023 7:18:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
سقط موناكو المتصدّر في فخ التعادل على أرض مضيفه لوريان 2-2 الأحد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي شهدت مشاركة المدافع بنجامان مندي في أولى مبارياته منذ نحو عامين.
وتقدّم أصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من المباراة عن طريق البينيني أييغون توسن، قبل أن يعود موناكو من بعيد بهدفي الروسي ألكسندر غولوفين (17) والأمريكي فولارين بالوغان (69).
وفيما ظنّ الضيوف أن المباراة تتجه إلى إحراز انتصارهم الثاني توالياً، جاء هدف رومان فيفر في الدقيقة 90+8 ليفرض عليهم التعادل الثاني لهم هذا الموسم.
وبهذه النتيجة، بقي موناكو في صدارة الترتيب من دون أن يعززها مع 11 نقطة، فيما رفع لوريان رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر مؤقتاً.
وشهدت المباراة مشاركة بنجامان مندي كبديل مع لوريان في الدقيقة 70 من المباراة، في أول مباراة رسمية له منذ أكثر من عامين، بعد تبرئته من تهم اغتصاب واعتداء جنسي في إنجلترا في تموز/يوليو الماضي.
ودخل المدافع الذي حقق كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي، وسط هتافات جمهور لوريان.
وتمت تبرئة مندي في المحاكمة الأولى في كانون الثاني/يناير من ست تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي تتعلق بأربع شابات أو مراهقات، وفي محاكمة ثانية من اغتصاب امرأة ومحاولة اغتصاب أخرى.
ونفى مندي الذي انتهى عقده مع مانشستر سيتي، بطل إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، في نهاية حزيران/يونيو، كل التهم الموجهة إليه.
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