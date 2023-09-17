Monday, 18 September 2023 02:56 GMT

موناكو المتصدّر يتعثّر على أرض لوريان

9/17/2023 7:18:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

سقط‭ ‬موناكو‭ ‬المتصدّر‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مضيفه‭ ‬لوريان‭ ‬2‭-‬2‭ ‬الأحد،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬المدافع‭ ‬بنجامان‭ ‬مندي‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عامين‭.‬

وتقدّم‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البينيني‭ ‬أييغون‭ ‬توسن،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬موناكو‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬بهدفي‭ ‬الروسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬غولوفين‭ (‬17‭) ‬والأمريكي‭ ‬فولارين‭ ‬بالوغان‭ (‬69‭).‬

وفيما‭ ‬ظنّ‭ ‬الضيوف‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬إحراز‭ ‬انتصارهم‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً،‭ ‬جاء‭ ‬هدف‭ ‬رومان‭ ‬فيفر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬90‭+‬8‭ ‬ليفرض‭ ‬عليهم‭ ‬التعادل‭ ‬الثاني‭ ‬لهم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وبهذه‭ ‬النتيجة،‭ ‬بقي‭ ‬موناكو‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعززها‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬لوريان‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬مؤقتاً‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬مشاركة‭ ‬بنجامان‭ ‬مندي‭ ‬كبديل‭ ‬مع‭ ‬لوريان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬70‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬رسمية‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين،‭ ‬بعد‭ ‬تبرئته‭ ‬من‭ ‬تهم‭ ‬اغتصاب‭ ‬واعتداء‭ ‬جنسي‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

ودخل‭ ‬المدافع‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي،‭ ‬وسط‭ ‬هتافات‭ ‬جمهور‭ ‬لوريان‭.‬

وتمت‭ ‬تبرئة‭ ‬مندي‭ ‬في‭ ‬المحاكمة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬تهم‭ ‬بالاغتصاب‭ ‬وتهمة‭ ‬واحدة‭ ‬بالاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬تتعلق‭ ‬بأربع‭ ‬شابات‭ ‬أو‭ ‬مراهقات،‭ ‬وفي‭ ‬محاكمة‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬اغتصاب‭ ‬امرأة‭ ‬ومحاولة‭ ‬اغتصاب‭ ‬أخرى‭.‬

ونفى‭ ‬مندي‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬بطل‭ ‬إنجلترا‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬كل‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه‭. ‬


MENAFN17092023000055011008ID1107085668

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث