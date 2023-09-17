ماكسيموفيتش يهدي خيتافي فوزه الثاني وانتصار قاتل لفياريال

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أهدى المدافع الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش فريقه خيتافي فوزه الثاني هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه أوساسونا 3-2 في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ضد فريق لم يسقط أمامه على أرضه منذ آذار/مارس 2008 (0-2)، بدا خيتافي في طريقه للاكتفاء بالتعادل الثاني له هذا الموسم قبل أن يقول ماكسيموفيتش كلمته في الدقيقة 86 بكرة رأسية إثر ركلة ركنية، مانحاً فريقه الانتصار الثاني ونقطته السابعة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 بعدما افتتح الصربي الآخر ستيفان ميتروفيتش التسجيل لخيتافي في الدقيقة 36 قبل أن يرد الضيوف في الدقيقة الأخيرة بهدف إيكر مونيوس (45).
وعاد خيتافي ليتقدم في الشوط الثاني بفضل رأسية خوسيه أنخل كارمونا (51)، لكن أوساسونا أدرك التعادل مرة أخرى من خلال ركلة جزاء نفذها الكرواتي أنتي بوديمير (57)، ثم بقي التعادل سيّد الموقف حتى الدقيقة 86 حين خطف ماكسيموفيتش الانتصار لأصحاب الأرض، ملحقاً بالضيوف الهزيمة الثالثة في خمس مباريات.
وشارك في ربع الساعة الأخير في صفوف خيتافي الجناح الإنجليزي الدولي السابق مايسون غرينوود القادم إليه من صفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة وذلك في أول مباراة له منذ أكثر من عام ونصف بعد مواجهته اتهامات بمحاولة الاعتداء.
وأوقف غرينوود (21 عاماً) في كانون الثاني/يناير 2022 بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة «إلى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي فعلا».
أفرج عنه بكفالة في شباط/فبراير 2022 قبل أن يعاد سجنه لخرقه الشروط القانونية، ليخرج مجدداً من السجن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. أسقطت تهم محاولة الاغتصاب والاعتداء عنه في شباط/فبراير الماضي، بعد انسحاب الشهود الرئيسيين والأدلة الجديدة التي كشف النقاب عنها.
وعلى ملعب »لا سيراميكا«، انتظر فياريال الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليعود إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين على التوالي ضد برشلونة البطل (3-4) وقادش (1-3)، وذلك بفضل النروجي ألكسندر سورلوث الذي أهداه الانتصار على حساب ضيفه ألميريا 2-1 في الوقت القاتل.
وبعدما بدا الفريقان في طريقهما لإنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، وضع سيرخيو أكييمي الضيوف في المقدمة في الدقيقة 44، لكن فياريال رد في الوقت بدل الضائع عبر هدافه جيرار مورينو (5+45).
وبقيت النتيجة على حالها حتى الثواني الأخيرة من اللقاء قبل أن يخطف سورلوث الانتصار الثاني لفريق »الغواصة الصفراء« بكرة رأسية بعد عرضية من ألبرتو مورينو (4+90)، ملحقاً بألميريا الهزيمة الرابعة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بنقطة يتيمة، فيما رفع رصيد فريقه إلى 6 نقاط.
راموس يحقق عودة موفقة الى إشبيلية
حقق المدافع المخضرم سيرخيو راموس عودة موفقة الى فريق مسقط رأسه إشبيلية الذي خرج منتصراً للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه لاس بالماس 1-0 الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وخاض راموس مباراته الأولى بألوان إشبيلية منذ 28 آب/أغسطس 2005، أي 18 عاماً و20 يوماً بالتحديد، بعدما عاد اليه هذا الصيف عقب انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي الذي كان ثاني تجربة لابن الـ37 عاماً بعيداً عن الأندلس بعد ريال مدريد الذي دافع عن ألوانه بين 2005 و2021 وتوج معه بجميع الألقاب الممكنة.
ويبدو أن مشاركة الدولي السابق تركت أثرها الإيجابي على إشبيلية، إذ حقق فريق المدرب خوسيه لويس منديبيلار انتصاره الأول في هذا الموسم الذي بدأه بثلاث هزائم متتالية.
ويدين بهذا الفوز الى الوافد الجديد البديل البلجيكي دودي لوكيباكيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71 بعد 10 دقائق على دخوله بدلاً من سوسو، ملحقاً بلاس بالماس، العائد الى دوري الكبار لأول مرة منذ موسم 2017-2018، الهزيمة الثالثة في 5 مباريات.
وبذلك، تحضر إشبيلية بشكل جيد لبدء مشواره في دوري أبطال أوروبا حيث يتواجه الأربعاء مع ضيفه لنس الفرنسي في المجموعة الثانية.