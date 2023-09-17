ماكسيموفيتش يهدي خيتافي فوزه الثاني وانتصار قاتل لفياريال

أهدى‭ ‬المدافع‭ ‬الصربي‭ ‬نيمانيا‭ ‬ماكسيموفيتش‭ ‬فريقه‭ ‬خيتافي‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬أوساسونا‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ضد‭ ‬فريق‭ ‬لم‭ ‬يسقط‭ ‬أمامه‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬منذ‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2008‭ (‬0-2‭)‬،‭ ‬بدا‭ ‬خيتافي‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬للاكتفاء‭ ‬بالتعادل‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬ماكسيموفيتش‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬86‭ ‬بكرة‭ ‬رأسية‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية،‭ ‬مانحاً‭ ‬فريقه‭ ‬الانتصار‭ ‬الثاني‭ ‬ونقطته‭ ‬السابعة‭.‬

وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬بعدما‭ ‬افتتح‭ ‬الصربي‭ ‬الآخر‭ ‬ستيفان‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬التسجيل‭ ‬لخيتافي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬36‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرد‭ ‬الضيوف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بهدف‭ ‬إيكر‭ ‬مونيوس‭ (‬45‭).‬

وعاد‭ ‬خيتافي‭ ‬ليتقدم‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بفضل‭ ‬رأسية‭ ‬خوسيه‭ ‬أنخل‭ ‬كارمونا‭ (‬51‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬أوساسونا‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬نفذها‭ ‬الكرواتي‭ ‬أنتي‭ ‬بوديمير‭ (‬57‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬بقي‭ ‬التعادل‭ ‬سيّد‭ ‬الموقف‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬86‭ ‬حين‭ ‬خطف‭ ‬ماكسيموفيتش‭ ‬الانتصار‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض،‭ ‬ملحقاً‭ ‬بالضيوف‭ ‬الهزيمة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬الساعة‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬خيتافي‭ ‬الجناح‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬مايسون‭ ‬غرينوود‭ ‬القادم‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬صفوف‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬بعد‭ ‬مواجهته‭ ‬اتهامات‭ ‬بمحاولة‭ ‬الاعتداء‭.‬

وأوقف‭ ‬غرينوود‭ (‬21‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬بث‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬شابة‭ ‬بوجه‭ ‬دموي‭ ‬وكدمات‭ ‬على‭ ‬جسدها،‭ ‬مع‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬مايسون‭ ‬غرينوود‭ ‬بي‭ ‬فعلا‮»‬‭.‬

أفرج‭ ‬عنه‭ ‬بكفالة‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعاد‭ ‬سجنه‭ ‬لخرقه‭ ‬الشروط‭ ‬القانونية،‭ ‬ليخرج‭ ‬مجدداً‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬أسقطت‭ ‬تهم‭ ‬محاولة‭ ‬الاغتصاب‭ ‬والاعتداء‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬الشهود‭ ‬الرئيسيين‭ ‬والأدلة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬كشف‭ ‬النقاب‭ ‬عنها‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮»‬لا‭ ‬سيراميكا‮«‬،‭ ‬انتظر‭ ‬فياريال‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬ليعود‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬هزيمتين‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ضد‭ ‬برشلونة‭ ‬البطل‭ (‬3-4‭) ‬وقادش‭ (‬1-3‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬النروجي‭ ‬ألكسندر‭ ‬سورلوث‭ ‬الذي‭ ‬أهداه‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬ألميريا‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭.‬

وبعدما‭ ‬بدا‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬طريقهما‭ ‬لإنهاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي،‭ ‬وضع‭ ‬سيرخيو‭ ‬أكييمي‭ ‬الضيوف‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬44،‭ ‬لكن‭ ‬فياريال‭ ‬رد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬عبر‭ ‬هدافه‭ ‬جيرار‭ ‬مورينو‭ (‬5+45‭).‬

وبقيت‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬حالها‭ ‬حتى‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخطف‭ ‬سورلوث‭ ‬الانتصار‭ ‬الثاني‭ ‬لفريق‭ ‬‮»‬الغواصة‭ ‬الصفراء‮«‬‭ ‬بكرة‭ ‬رأسية‭ ‬بعد‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬ألبرتو‭ ‬مورينو‭ (‬4+90‭)‬،‭ ‬ملحقاً‭ ‬بألميريا‭ ‬الهزيمة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬بنقطة‭ ‬يتيمة،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬رصيد‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭. ‬

راموس‭ ‬يحقق‭ ‬عودة‭ ‬موفقة‭ ‬الى‭ ‬إشبيلية‭ ‬

حقق‭ ‬المدافع‭ ‬المخضرم‭ ‬سيرخيو‭ ‬راموس‭ ‬عودة‭ ‬موفقة‭ ‬الى‭ ‬فريق‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه‭ ‬إشبيلية‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬منتصراً‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬1-0‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وخاض‭ ‬راموس‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬بألوان‭ ‬إشبيلية‭ ‬منذ‭ ‬28‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2005،‭ ‬أي‭ ‬18‭ ‬عاماً‭ ‬و20‭ ‬يوماً‭ ‬بالتحديد،‭ ‬بعدما‭ ‬عاد‭ ‬اليه‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ثاني‭ ‬تجربة‭ ‬لابن‭ ‬الـ37‭ ‬عاماً‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الأندلس‭ ‬بعد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوانه‭ ‬بين‭ ‬2005‭ ‬و2021‭ ‬وتوج‭ ‬معه‭ ‬بجميع‭ ‬الألقاب‭ ‬الممكنة‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬تركت‭ ‬أثرها‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬إشبيلية،‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬خوسيه‭ ‬لويس‭ ‬منديبيلار‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬بدأه‭ ‬بثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭.‬

ويدين‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬الى‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬البديل‭ ‬البلجيكي‭ ‬دودي‭ ‬لوكيباكيو‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬71‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬على‭ ‬دخوله‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬سوسو،‭ ‬ملحقاً‭ ‬بلاس‭ ‬بالماس،‭ ‬العائد‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬الكبار‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2017-2018،‭ ‬الهزيمة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬مباريات‭.‬

وبذلك،‭ ‬تحضر‭ ‬إشبيلية‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬لبدء‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬حيث‭ ‬يتواجه‭ ‬الأربعاء‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬لنس‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭.‬