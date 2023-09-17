بيراميدز يعود بتعادل حذر من رواندا
التاريخ
9/17/2023 7:18:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عاد بيراميدز المصري بنتيجة حذرة من أرض مضيفه الجيش الرواندي إثر تعادلهما سلباً على ملعب «بيليه» في كيغالي في ذهاب الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وكان بيراميدز يخوض باكورة مشاركته في البطولة القارية الاهم بعد احتلاله المركز الثاني في الدوري المصري الموسم الماضي.
ونجح بيراميدز بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو في فرض التعادل بعدما حافظ على نظافة شباكه بينما تأثر الجانب الهجومي بغياب الثنائي عبدالله السعيد ورمضان صبحي. ويلتقي الفريقان ايابا في 30 أيلول/سبتمبر الجاري بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
وخطا تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي خطورة عملاقة نحو دور المجموعات بعدما تغلب على مضيفه نياسا بيغ بوليتس من مالاوي 1-0.
ويدين الفريق »الأبيض والأسود« بفوزه الى مهاجمه المالياني الشيخ فوفانا صاحب الهدف الوحيد (18)
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وعلى غرار مازيمبي قطع بيترو أتلتيكو الأنغولي مسافة كبيرة نحو دور المجموعات بتغلبه خارج أرضه على يونياو ديسبورتيفو الموزمبيقي
2-1. وتقدم جوانينغ غالاكسي البوتسواني ضيفه أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي 1-0.
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