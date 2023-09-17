Monday, 18 September 2023 02:56 GMT

بيراميدز يعود بتعادل حذر من رواندا

9/17/2023 7:18:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عاد‭ ‬بيراميدز‭ ‬المصري‭ ‬بنتيجة‭ ‬حذرة‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬مضيفه‭ ‬الجيش‭ ‬الرواندي‭ ‬إثر‭ ‬تعادلهما‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بيليه‮»‬‭ ‬في‭ ‬كيغالي‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وكان‭ ‬بيراميدز‭ ‬يخوض‭ ‬باكورة‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬الاهم‭ ‬بعد‭ ‬احتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

ونجح‭ ‬بيراميدز‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جايمي‭ ‬باتشيكو‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬التعادل‭ ‬بعدما‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬بينما‭ ‬تأثر‭ ‬الجانب‭ ‬الهجومي‭ ‬بغياب‭ ‬الثنائي‭ ‬عبدالله‭ ‬السعيد‭ ‬ورمضان‭ ‬صبحي‭. ‬ويلتقي‭ ‬الفريقان‭ ‬ايابا‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بملعب‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬بالقاهرة‭.‬

وخطا‭ ‬تي‭ ‬بي‭ ‬مازيمبي‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬خطورة‭ ‬عملاقة‭ ‬نحو‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬نياسا‭ ‬بيغ‭ ‬بوليتس‭ ‬من‭ ‬مالاوي‭ ‬1‭-‬0‭.‬

ويدين‭ ‬الفريق‭ ‬‮»‬الأبيض‭ ‬والأسود‮«‬‭ ‬بفوزه‭ ‬الى‭ ‬مهاجمه‭ ‬المالياني‭ ‬الشيخ‭ ‬فوفانا‭ ‬صاحب‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ (‬18‭)
.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬مازيمبي‭ ‬قطع‭ ‬بيترو‭ ‬أتلتيكو‭ ‬الأنغولي‭ ‬مسافة‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بتغلبه‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬على‭ ‬يونياو‭ ‬ديسبورتيفو‭ ‬الموزمبيقي‭ ‬

2-1‭. ‬وتقدم‭ ‬جوانينغ‭ ‬غالاكسي‭ ‬البوتسواني‭ ‬ضيفه‭ ‬أورلاندو‭ ‬بايراتس‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقي‭ ‬1‭-‬0‭.‬

MENAFN17092023000055011008ID1107085666

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث