بيراميدز يعود بتعادل حذر من رواندا

عاد‭ ‬بيراميدز‭ ‬المصري‭ ‬بنتيجة‭ ‬حذرة‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬مضيفه‭ ‬الجيش‭ ‬الرواندي‭ ‬إثر‭ ‬تعادلهما‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بيليه‮»‬‭ ‬في‭ ‬كيغالي‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وكان‭ ‬بيراميدز‭ ‬يخوض‭ ‬باكورة‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬الاهم‭ ‬بعد‭ ‬احتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

ونجح‭ ‬بيراميدز‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جايمي‭ ‬باتشيكو‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬التعادل‭ ‬بعدما‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬بينما‭ ‬تأثر‭ ‬الجانب‭ ‬الهجومي‭ ‬بغياب‭ ‬الثنائي‭ ‬عبدالله‭ ‬السعيد‭ ‬ورمضان‭ ‬صبحي‭. ‬ويلتقي‭ ‬الفريقان‭ ‬ايابا‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بملعب‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬بالقاهرة‭.‬

وخطا‭ ‬تي‭ ‬بي‭ ‬مازيمبي‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬خطورة‭ ‬عملاقة‭ ‬نحو‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬نياسا‭ ‬بيغ‭ ‬بوليتس‭ ‬من‭ ‬مالاوي‭ ‬1‭-‬0‭.‬

ويدين‭ ‬الفريق‭ ‬‮»‬الأبيض‭ ‬والأسود‮«‬‭ ‬بفوزه‭ ‬الى‭ ‬مهاجمه‭ ‬المالياني‭ ‬الشيخ‭ ‬فوفانا‭ ‬صاحب‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ (‬18‭)

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وعلى‭ ‬غرار‭ ‬مازيمبي‭ ‬قطع‭ ‬بيترو‭ ‬أتلتيكو‭ ‬الأنغولي‭ ‬مسافة‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بتغلبه‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬على‭ ‬يونياو‭ ‬ديسبورتيفو‭ ‬الموزمبيقي‭ ‬

2-1‭. ‬وتقدم‭ ‬جوانينغ‭ ‬غالاكسي‭ ‬البوتسواني‭ ‬ضيفه‭ ‬أورلاندو‭ ‬بايراتس‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقي‭ ‬1‭-‬0‭.‬