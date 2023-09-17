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البديل كوامي يهدي فيورنتينا الفوز على أتالانتا

9/17/2023 7:18:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ألحق‭ ‬فيورنتينا‭ ‬بضيفه‭ ‬أتالانتا‭ ‬الهزيمة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬وذلك‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬3-2‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويدين‭ ‬‮«‬فيولا‮»‬‭ ‬بفوزه‭ ‬الثاني‭ ‬الى‭ ‬البديل‭ ‬العاجي‭ ‬كريستيان‭ ‬كوامي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬76‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬بدأه‭ ‬اتالانتا‭ ‬بالتقدم‭ ‬بتسديدة‭ ‬بعيدة‭ ‬للهولندي‭ ‬تون‭ ‬كومباينرس‭ (‬20‭).‬

لكن‭ ‬فيورنتينا‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬بفضل‭ ‬جاكومو‭ ‬بونافنتورا‭ (‬35‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬دخل‭ ‬استراحة‭ ‬الشوطين‭ ‬متقدماً‭ ‬عبر‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لوكاس‭ ‬كوارتا‭ (‬45‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرد‭ ‬أتالانتا‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ويدرك‭ ‬التعادل‭ ‬بواسطة‭ ‬النيجيري‭ ‬أديمولا‭ ‬لوكمان‭ (‬53‭).‬

وبهذا‭ ‬الفوز،‭ ‬رفع‭ ‬فيورنتينا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬أتالانتا‭ ‬عند‭ ‬6‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬الاستحقاقين‭ ‬القاريين‭ ‬اللذين‭ ‬ينتظران‭ ‬الفريقين‭ ‬الخميس،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬غينك‭ ‬البلجيكي‭ ‬في‭ ‬‮«‬كونفرنس‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬والثاني‭ ‬مع‭ ‬راكوف‭ ‬البولندي‭ ‬في‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭.‬

وواصل‭ ‬ليتشي‭ ‬بدايته‭ ‬الواعدة‭ ‬بعودته‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬مونتسا‭ ‬بالتعادل‭ ‬1-1‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أكمله‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفريقين‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬فيديريكو‭ ‬باسكيروتو‭ ‬من‭ ‬الأول‭ (‬55‭) ‬ولوكا‭ ‬كالديرولا‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ (‬85‭).‬

ووضع‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬المونتينيغري‭ ‬نيكولا‭ ‬كرسوفيتشي‭ ‬الضيوف‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ (‬3‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭)‬،‭ ‬ليصبح‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬يسجل‭ ‬لليتشي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬منذ‭ ‬اعتماد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬للفائز‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬أوبتا‮»‬‭ ‬للاحصاءات،‭ ‬لكن‭ ‬أندريا‭ ‬كولباني‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬لساسوولو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬24‭.‬

ورفع‭ ‬ليتشي‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬فيما‭ ‬بات‭ ‬رصيد‭ ‬مونتسا‭ ‬4‭ ‬نقاط‭.‬

ولأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬مشاركة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬عاد‭ ‬فروزينوني‭ ‬من‭ ‬موقف‭ ‬خاسر‭ ‬وخرج‭ ‬منتصراً‭ ‬4-2‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ساسوولو‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬بثنائية‭ ‬أندريا‭ ‬بينامونتي‭ (‬7‭ ‬و24‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬لمضيفه‭ ‬بالعودة‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬بفضل‭ ‬المغربي‭ ‬وليد‭ ‬شديرة‭ (‬4+45‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬ولوكا‭ ‬ماتسيتيلي‭ (‬70‭ ‬و76‭) ‬والإسباني‭ ‬بول‭ ‬ليرولا‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬87‭ (‬6+90‭).‬

ورفع‭ ‬فروزينوني،‭ ‬العائد‭ ‬الى‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2018-2019،‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬ساسوولو‭ ‬عند‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬الهزيمة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مراحل‭.‬

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