البديل كوامي يهدي فيورنتينا الفوز على أتالانتا

البديل كوامي يهدي فيورنتينا الفوز على أتالانتا
التاريخ
9/17/2023 7:18:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ألحق فيورنتينا بضيفه أتالانتا الهزيمة الثانية في مستهل الموسم الجديد، وذلك بالفوز عليه 3-2 الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويدين «فيولا» بفوزه الثاني الى البديل العاجي كريستيان كوامي الذي سجل هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 76 من اللقاء الذي بدأه اتالانتا بالتقدم بتسديدة بعيدة للهولندي تون كومباينرس (20).
لكن فيورنتينا أدرك التعادل بفضل جاكومو بونافنتورا (35)، ثم دخل استراحة الشوطين متقدماً عبر هدف في الثواني الأخيرة من الأرجنتيني لوكاس كوارتا (45)، قبل أن يرد أتالانتا في مستهل الشوط الثاني ويدرك التعادل بواسطة النيجيري أديمولا لوكمان (53).
وبهذا الفوز، رفع فيورنتينا رصيده الى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 6 وذلك قبل الاستحقاقين القاريين اللذين ينتظران الفريقين الخميس، حيث يلعب الأول مع غينك البلجيكي في «كونفرنس ليغ» والثاني مع راكوف البولندي في «يوروبا ليغ».
وواصل ليتشي بدايته الواعدة بعودته من ملعب مونتسا بالتعادل 1-1 في لقاء أكمله كل من الفريقين بعشرة لاعبين بعد طرد فيديريكو باسكيروتو من الأول (55) ولوكا كالديرولا من الثاني (85).
ووضع الوافد الجديد المونتينيغري نيكولا كرسوفيتشي الضيوف في المقدمة (3 من ركلة جزاء)، ليصبح أول لاعب يسجل لليتشي في جميع مبارياته الثلاث الأولى معه في الدوري الإيطالي منذ اعتماد النقاط الثلاث للفائز بحسب «أوبتا» للاحصاءات، لكن أندريا كولباني أدرك التعادل لساسوولو في الدقيقة 24.
ورفع ليتشي رصيده الى 8 نقاط في المركز الرابع، فيما بات رصيد مونتسا 4 نقاط.
ولأول مرة في ثالث مشاركة له في دوري الدرجة الأولى، عاد فروزينوني من موقف خاسر وخرج منتصراً 4-2 على ضيفه ساسوولو الذي تقدم بثنائية أندريا بينامونتي (7 و24)، قبل أن يسمح لمضيفه بالعودة من بعيد بفضل المغربي وليد شديرة (4+45 من ركلة جزاء) ولوكا ماتسيتيلي (70 و76) والإسباني بول ليرولا الذي دخل في الدقيقة 87 (6+90).
ورفع فروزينوني، العائد الى الدرجة الأولى لأول مرة منذ موسم 2018-2019، رصيده الى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد ساسوولو عند 3 نقاط بعد تلقيه الهزيمة الثالثة في أربع مراحل.
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