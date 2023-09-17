تشلسي يتابع بدايته المخيبة وارسنال يفك عقدته المستعصية
التاريخ
9/17/2023 7:18:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تابع تشلسي بدايته المخيبة بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بورنموث المتواضع في المرحلة الخامسة من بطولة انكلترا لكرة القدم.
ورفع تشلسي رصيده الى 5 نقاط فقط من فوز وحيد امام لوتون تاون الصاعد الى الدوري الممتاز وتعادلين وخسارتين، في المركز الرابع عشر.
على ملعب «فيتاليتي ستاديوم» على الساحل الجنوبي الانكليزي، سنحت لتشلسي فرص عدة للتسجيل لكن قلب الهجوم السنغالي نيكولاس جاكسون والبديل كول بالمر القادم اليه هذا الموسم من جاره مانشستر سيتي، لم يحسنا استغلالها.
كما يدين تشلسي الى حارس مرماه الاسباني روبرت سانشيس بالخروج بنقطة واحدة من المباراة بعد انقاذ مرماه من هدف أكيد لدى تصديه لمحاولة دومينيك سولانكي (80).
وكان تشلسي انهى الموسم الماضي في منتصف الترتيب وسيغيب عن المشاركة في اي مسابقة اوروبية كما انه انفق 350 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع العديد من اللاعبين معظمهم من المواهب الشابة لتعزيز صفوفه للموسم الحالي، وتعاقد مع المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لكن الاخير لم يجد حتى الان التوليفة المثالية لفريقه.
وفك ارسنال عقدته المستعصية المتمثلة بايفرتون بالفوز عليه في معقله للمرة الاولى منذ ست سنوات بنتيجة 1-صفر، في حين تابع تشلسي بدايته المخيبة بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بورنموث المتواضع الاحد في المرحلة الخامسة من بطولة انكلترا لكرة القدم.
ورفع ارسنال رصيده الى 13 نقطة في المركز الرابع متخلفا بفارق الاهداف عن جاره توتنهام وليفربول صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي، في حين يتصدر مانشستر سيتي بالعلامة الكاملة (15 من 15) بفوزه على مضيفه وست هام 3-1 السبت.
وبذل ارسنال جهدا مضاعفا ليحقق اول فوز له على ملعب «غوديسون بارك» منذ عام 2017، ونجح في تحقيق مبتغاه بفضل الهدف الذي سجله مهاجمه البلجيكي الدولي لياندرو تروسار اثر تمريرة من باكايو ساكا في الدقيقة 69، مسجلا باكورة اهدافه هذا الموسم.
وكان تروسار دخل بديلا في الشوط الثاني للجناح البرازيلي غابريال مارتينيلي الذي تعرض لاصابة عضلية.
وقرر مدرب ارسنال الاسباني ميكل ارتيتا اشراك حارسه الجديد مواطنه دافيد رايا بدلا من ارون رامسدايل، كما ابقى الالماني كاي هافيرتس على دكة الاحتياط ليلعب بدلا منه البرتغالي فابيو فييرا.
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