تشلسي يتابع بدايته المخيبة وارسنال يفك عقدته المستعصية

تابع‭ ‬تشلسي‭ ‬بدايته‭ ‬المخيبة‭ ‬بسقوطه‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬المتواضع‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬انكلترا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ورفع‭ ‬تشلسي‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وحيد‭ ‬امام‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬الصاعد‭ ‬الى‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬وتعادلين‭ ‬وخسارتين،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬فيتاليتي‭ ‬ستاديوم‮»‬‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الجنوبي‭ ‬الانكليزي،‭ ‬سنحت‭ ‬لتشلسي‭ ‬فرص‭ ‬عدة‭ ‬للتسجيل‭ ‬لكن‭ ‬قلب‭ ‬الهجوم‭ ‬السنغالي‭ ‬نيكولاس‭ ‬جاكسون‭ ‬والبديل‭ ‬كول‭ ‬بالمر‭ ‬القادم‭ ‬اليه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬جاره‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬لم‭ ‬يحسنا‭ ‬استغلالها‭.‬

كما‭ ‬يدين‭ ‬تشلسي‭ ‬الى‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬الاسباني‭ ‬روبرت‭ ‬سانشيس‭ ‬بالخروج‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬انقاذ‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬أكيد‭ ‬لدى‭ ‬تصديه‭ ‬لمحاولة‭ ‬دومينيك‭ ‬سولانكي‭ (‬80‭).‬

وكان‭ ‬تشلسي‭ ‬انهى‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الترتيب‭ ‬وسيغيب‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬مسابقة‭ ‬اوروبية‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬انفق‭ ‬350‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬لتعزيز‭ ‬صفوفه‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬وتعاقد‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬لكن‭ ‬الاخير‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬التوليفة‭ ‬المثالية‭ ‬لفريقه‭. ‬

وفك‭ ‬ارسنال‭ ‬عقدته‭ ‬المستعصية‭ ‬المتمثلة‭ ‬بايفرتون‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬معقله‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭-‬صفر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تابع‭ ‬تشلسي‭ ‬بدايته‭ ‬المخيبة‭ ‬بسقوطه‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬المتواضع‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬انكلترا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ورفع‭ ‬ارسنال‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬متخلفا‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬توتنهام‭ ‬وليفربول‭ ‬صاحبي‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتصدر‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ (‬15‭ ‬من‭ ‬15‭) ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬3-1‭ ‬السبت‭.‬

وبذل‭ ‬ارسنال‭ ‬جهدا‭ ‬مضاعفا‭ ‬ليحقق‭ ‬اول‭ ‬فوز‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬غوديسون‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مبتغاه‭ ‬بفضل‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬مهاجمه‭ ‬البلجيكي‭ ‬الدولي‭ ‬لياندرو‭ ‬تروسار‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬باكايو‭ ‬ساكا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬69،‭ ‬مسجلا‭ ‬باكورة‭ ‬اهدافه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وكان‭ ‬تروسار‭ ‬دخل‭ ‬بديلا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬للجناح‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬مارتينيلي‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لاصابة‭ ‬عضلية‭.‬

وقرر‭ ‬مدرب‭ ‬ارسنال‭ ‬الاسباني‭ ‬ميكل‭ ‬ارتيتا‭ ‬اشراك‭ ‬حارسه‭ ‬الجديد‭ ‬مواطنه‭ ‬دافيد‭ ‬رايا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ارون‭ ‬رامسدايل،‭ ‬كما‭ ‬ابقى‭ ‬الالماني‭ ‬كاي‭ ‬هافيرتس‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬الاحتياط‭ ‬ليلعب‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭ ‬البرتغالي‭ ‬فابيو‭ ‬فييرا‭.‬