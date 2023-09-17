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روبوت يحضر الدجاج المقلي في مطاعم بكوريا الجنوبية

9/17/2023 7:18:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعج شوارع كوريا الجنوبية بوجبات الدجاج المقلي، حيث تحظى هذه الوجبة بشعبية كبيرة، من خلال مطاعم تقدم هذه الوجبة السريعة. لكن مطعم كانغ جي يونغ يعتمد أسلوبا مختلفا عن غيره لناحية تحضير الطبق، إذ أوكل هذه المهمة إلى روبوتات.
ويتجذر الدجاج المقلي في الثقافة الكورية الجنوبية، إذ يتناول الجميع هذا الطبق، بدءا من العائلات وصولا إلى معدي مقاطع «موكبانغ» الشهيرة على الإنترنت. وقد شوهد مقطع فيديو من هذا النوع لنجم فرقة «بي تس اس» جونغكوك ما لا يقل عن 10 ملايين مرة.
ومن أبرز ما يباع خلال مباريات البيسبول في سيئول طبق معروف باسم «تشيمايك».

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