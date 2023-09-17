روبوت يحضر الدجاج المقلي في مطاعم بكوريا الجنوبية
التاريخ
9/17/2023 7:18:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعج شوارع كوريا الجنوبية بوجبات الدجاج المقلي، حيث تحظى هذه الوجبة بشعبية كبيرة، من خلال مطاعم تقدم هذه الوجبة السريعة. لكن مطعم كانغ جي يونغ يعتمد أسلوبا مختلفا عن غيره لناحية تحضير الطبق، إذ أوكل هذه المهمة إلى روبوتات.
ويتجذر الدجاج المقلي في الثقافة الكورية الجنوبية، إذ يتناول الجميع هذا الطبق، بدءا من العائلات وصولا إلى معدي مقاطع «موكبانغ» الشهيرة على الإنترنت. وقد شوهد مقطع فيديو من هذا النوع لنجم فرقة «بي تس اس» جونغكوك ما لا يقل عن 10 ملايين مرة.
ومن أبرز ما يباع خلال مباريات البيسبول في سيئول طبق معروف باسم «تشيمايك».
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