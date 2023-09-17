Monday, 18 September 2023 02:56 GMT

هيلدور غونادوتير الجوكر 2 موسيقي أكثر مما هو متوقع

9/17/2023 7:18:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت المؤلفة الموسيقية هيلدور غونادوتير، مؤلفة موسيقى الفيلم الجديد المنتظر (Joker: Folie à Deux) أو «الجوكر 1» المقرر عرض الجزء الثاني منه في دور السينما 4 أكتوبر 2024، أنه قد يكون مسرحيا موسيقيا أكثر مما كان متوقعا.
وقالت غونادوتير الآيسلندية المولد في 4 سبتمبر 1982، في مقابلة مع موقع ComicBook: «كل ما يمكنني قوله هو أنه سيكون هناك الكثير من الموسيقى، هذا كل ما يمكنني التصريح به».
وتعود غونادوتير، التي سجلت الموسيقى الخاصة بفيلم Joker الذي طرح عام 2019، لتقديم الموسيقى التصويرية للجزء الثاني (الجوكر 2)، كما يعود النجم العالمي غواكين فينيكس بدور آرثر فليك في هذا الجزء، إلى جانب المغنية العالمية ليدي جاجا في دور هارلي كوين، وتم الانتهاء رسميا من تصوير الجزء الثاني من هذا الفيلم، الذي أخرجه المخرج العالمي تود فيليبس، في أبريل الماضي.

MENAFN17092023000130011022ID1107085662

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث