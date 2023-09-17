Monday, 18 September 2023 02:56 GMT

4 فرق إطفاء تسيطر على حريق مخزن مواد بناء بالوفرة

9/17/2023 7:18:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
سيطرت 4 فرق إطفاء على حريق اندلع في مخزن لمواد البناء ومكائن كهرباء في منطقة الوفرة خلال وقت قياسي دون حدوث إصابات.
وكان بلاغ ورد مساء أول أمس لغرفة عمليات قوة الإطفاء يفيد باندلاع حريق في منطقة الوفرة، وعلى الفور توجه رجال إطفاء 4 مراكز وهي الوفرة والنويصيب وميناء عبدالله والإسناد لموقع الحريق، حيث تبين أن النار اندلعت في مخزن لمواد البناء والمولدات الكهربائية، فتم إخلاء الموقع من العمال والموظفين، ومن ثم محاصرة النيران التي أتت على المخزن بالكامل حتى لا تمتد إلى المخازن المجاورة وإخمادها خلال وقت قياسي.
من جانبه، أكد مصدر إطفائي لـ«الأنباء» أن سرعة وصول رجال إطفاء 4 مراكز لموقع الحريق ساهم بشكل كبير في إنقاذ العمال والموظفين الذين تم إخلاؤهم من المبنى المحترق، بالإضافة الى تقليل الخسائر المادية. وأكد المصدر أنه فور الانتهاء من إخماد الحريق والتأكد من عدم وجود نيران تحت الرماد، تم استدعاء خبراء الحرائق للتحقيق والبحث لمعرفة أسباب اندلاع النيران.

MENAFN17092023000130011022ID1107085661

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث