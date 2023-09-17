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صمود متحمسة لـ أمر إخلاء 3 بعد ترقب عامين

9/17/2023 7:18:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سماح جمال
أعربت الفنانة صمود المؤمن لـ «الأنباء»، عن سعادتها ببداية تصويرها الجزء الثالث من مسلسل «أمر إخلاء»، وقالت: متحمسة جدا للعودة لهذا العمل خاص، اننا صورنا الجزء الثاني قبل عامين، وكل فريق العمل سعيد بالعودة، وخاصة أن الجمهور مترقب ومنتظر العمل، وهذا ما لاحظناه من خلال ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكملت قائلة: المسلسل قائم على فكرة الشخص الدخيل الذي يدخل على حياة عائلة «عمشة» وكيف يتعاملون معه، وشخصيتي «دلال» التي أقدمها نرى كيف تتعامل مع مرض السرقة الذي تعاني منه دون أن تدرك أنه مرض ويجب أن تعالج منه، خاصة أنها تشعر بالسعادة عندما تسرق.
وأكدت صمود أن التفاعل الذي يواكب عرض العمل مع ظهور الـ «ميمز» هو أمر عفوي وغير مقصود ويبني مع حياة الناس اليومية والطبيعية.
وتضيف: المسلسل من تأليف مريم الهاجري، إخراج عبدالرحمن السلمان. وبطولة فوز الشطي، عبدالله التركماني، ضاري عبدالرضا، غادة الزدجالي، رهف محمد، يوسف البلوشي، ناصر الدوسري، مشعل الشايع، عبدالعزيز مندني وآخرون.
كما لفتت المؤمن إلى أنها حاليا مازالت في مرحلة القراءة لعدد من الأعمال المعروضة عليها.
من ناحية أخرى، أكدت المؤمن أنها لم تبتعد عن اليوتيوب لكن بحكم انشغالها بالتصوير في أعمال درامية ومسرحية أخذتها بعض الشيء، وتابعت موضحة: والدي - رحمة الله عليه - كان دائما يقول لي «ليش ما تردين لليوتيوب؟» لكنني كنت أجد صعوبة في الموازنة بين مواقع التواصل الاجتماعي، وصناعة محتوى على اليوتيوب، وإلى جانب التمثيل خاصة أن المسلسلات تحتاج لفترة تصوير تتراوح بين 30 و60 يوم تقريبا، ولهذا أفكر جديا أن يكون هناك فريق عمل يعمل معي على ترتيب لهذا الأمر خاصة أنني لدي الكثير من الأفكار التي أريد تصويرها على قناتي على اليوتيوب.

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