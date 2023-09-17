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نوال تحصد الملايين في أيام قليلة

9/17/2023 7:18:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
في فترة وجيزة لم تتجاوز ١٠ أيام، حصد فيديو كليب أغنية «زينة أيامي» لـ «القيثارة» نوال الكويتية نجاحا كبيرا، حيث شارفت نسب مشاهدته في «يوتيوب» مليوني مشاهدة، كما تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني.
وتعد «زينة أيامي» إحدى أغنيات الالبوم المنتظر لنوال والذي يحمل عنوان «البوم الأرض»، وهي من كلمات الشاعر الكبير بدر بورسلي، ألحان مشعل العروج، ويقول مطلعها: «خذني سما بالهون.. ياللي عيونك كون.. يا فاتني المزيون.. مثلك ابد ما صار.. خذني ولا تهتم.. آمر وأقولك سم.. انت بحياتي حلم.. يا مبهر الأنظار».
ولم يخلُ الفيديو كليب من روح البهجة والسعادة التي تتوافق مع كلمات الاغنية الجميلة لبورسلي، وزاده جمالا الألحان المميزة للعروج، وقبل ذلك صوت «أم حنين» الذهبي، وطلتها في الكليب المليئة بالحيوية والنشاط، وهذا ما ساهم في هذا الانتشار السريع.
يبقى أن نشير الى أن «القيثارة» نوال الكويتية أعلنت لجمهورها عن قرب موعد طرح «ألبوم الأرض» وانه في مراحله وضع اللمسات النهائية عليه، كذلك قال زوجها الملحن مشعل العروج، عبر «إكس»: «جمهور نوال الحبيب، اقترب وقت الإقلاع مع ألبوم الأرض، نحن في مرحلة المكس الأخيرة، وأتمنى لكم السلامة والحب والاستمتاع بصوت حبيبة الأرض نوال».

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