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ربيع الصيداوي لـ الأنباء حاليا أتجه إلى التأليف الموسيقي

9/17/2023 7:18:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سماح جمال
كشف المؤلف الموسيقي ربيع الصيداوي لـ «الأنباء»، عن اتجاهه إلى التأليف الموسيقي وتركيزه عليه أكثر من التوزيع الموسيقي، قائلا: بعدما عملت على التأليف الموسيقي بمناسبة العيد الوطني في قطر، والذي حضره صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حاليا أحضر للافتتاح الكبير لـ «إكسبو قطر»، والمقرر أن تحضره أكثر من 80 دولة، وسيتضمن الافتتاح مجموعة من الاستعراضات بمستويات عالمية.
وتابع: هناك مشروع آخر أعمل عليه حاليا، وهو الدعاية الخاصة بـ «إكسبو قطر»، ومازالت في مرحلة التحضيرات لاختيار الشاعر والملحن.

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