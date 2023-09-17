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غولدمان ساكس الفيدرالي قد يتوقف عن رفع الفائدة في نوفمبر

9/17/2023 7:18:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كتب إستراتيجيون في بنك غولدمان ساكس أن من غير المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في يومي 31 أكتوبر ومطلع نوفمبر المقبل، كما توقعوا أيضا أن يرفع «المركزي» الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع. وكتب استراتيجيو البنك في تقريره: «في نوفمبر، نعتقد أن المزيد من إعادة التوازن في سوق العمل، والأخبار الأفضل بشأن التضخم، والنمو المحتمل في الربع الأخير سوف يقنع المزيد من الأطراف بأن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يمكن أن تتخلى عن رفع أسعار الفائدة لمرة أخيرة هذا العام». وبينما تحاول أطراف السوق قياس مسار السياسة النقدية لـ«لمركزي الأميركي»، قال بعض كبار المستثمرين، بما في ذلك «جي بي مورغان» لإدارة الأصول وجانوس هندرسون إنفستورز، إن البنك المركزي من المحتمل أن يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، في أعقاب أنشط دورة لتشديد السياسة النقدية منذ عقود، وفق «رويترز». وذكر الاستراتيجيون في بنك غولدمان ساكس أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات «تدريجية» في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التراجع. وقالوا أيضا إن البنك المركزي قد يرفع تقديراته للنمو الأميركي لعام 2023 إلى 2.1% من 1%، عندما يقوم صناع السياسات بتحديث توقعاتهم الاقتصادية يوم الأربعاء المقبل، مما يعكس مرونة الاقتصاد.

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